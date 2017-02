La justícia de Kènia atura el tancament del camp de Dadaab

Alleujament, ni que sigui transitori, entre ONGs i residents de Dadaab, el camp de refugiats més gran del món, que tenia els dies comptats. El govern de Kènia haurà de replantejar els seus plans després que el Tribunal Suprem hagi declarat “inconstitucional” el seu tancament, previst per al mes de maig. “El govern va violar la llei”, subratlla en la seva sentència el magistrat John Mativo, per a qui forçar a tornar a casa els gairebé 300.000 refugiats és simplement un “acte de persecució”. L’executiu d’Uhuru Kenyatta ja ha anunciat que apel·larà -té un marge de 30 dies- i es reafirma en la seva decisió de no ajornar més la clausura de les instal·lacions.

L’alt tribunal dona la raó a les entitats locals Comissió Nacional dels Drets Humans de Kènia i Kituo Cha Sheria, sota el paraigua d’Amnistia Internacional, que van portar davant la justícia la decisió de tancar el camp argumentant que Somàlia, el país d’on provenen la majoria dels refugiats, és encara un país insegur, i pateix les mateixes condicions que van provocar el gran èxode de principis dels anys 90. Va ser quan l’ONU va haver d’obrir Dadaab, en una àrida regió del nord-est de Kènia a un centenar de quilòmetres de la frontera somali. El país, que estrena una tímida democràcia amb el president Mohamed Abdullahi, Farmajo, és lluny d’aportar estabilitat amb unes estructures d’estat desfetes i l’amenaça jihadista i de la fam a causa de la sequera persistent.

El jutge Mativo raona la sentència rebutjant el tancament perquè el govern kenià es va extralimitar en les seves competències i parla d’una mesura “dràstica que hauria d’haver sigut presa dins dels límits de la llei”. Per contra, continua el magistrat, l’ordre dictada pel ministre de l’Interior és “arbitrària, nul·la i sense valor”. Fonts del govern d’Uhuru Kenyatta, no obstant, van avançar que la sentència no aturarà el tancament i van recordar que el camp hauria d’haver tancat el 30 de novembre però es va ajornar sis mesos més per tenir-ho tot preparat.

Nairobi justifica el desmantellament per salvaguardar la “seguretat nacional” i, sense presentar cap prova, assegura que la milícia somali d’Al-Shabaab ha convertit Dadaab en un centre de reclutament de nous “terroristes” per atacar interessos locals. El grup és una branca d’Al-Qaida que ha provocat matances a Kènia, com, per exemple, l’atac a la veïna Universitat de Garissa en què van matar 148 estudiants i l’assalt al centre comercial Westgate de Nairobi, freqüentat per estrangers occidentals.

Des de fa gairebé un any Nairobi, amb el suport de l’agència de l’ONU per als refugiats, l’ACNUR, té en marxa un programa de retorn “voluntari” al qual s’haurien acollit uns 30.000 somalis que són traslladats en autobusos a ciutats o altres camps del seu país d’origen. Les ONG que treballen sobre el terreny han denunciat repetidament que en realitat els somalis deixen Dadaab obligats o pressionats pel govern kenià. El pla consisteix a donar-los uns 400 euros per reiniciar una nova vida però, segons una enquesta de l’estiu de Metges Sense Fronteres, 9 de cada 10 refugiats preferien quedar-se al camp, on en 25 anys d’història ja han nascut dues generacions.

La sentència va ser rebuda amb satisfacció per les ONG desplegades a Dadaab. L’aturada del tancament imminent “és un primer pas essencial en el respecte i la protecció dels drets dels refugiats”, afirmava el director regional d’Amnistia Internacional, Muthoni Wanyeki. Conscient, no obstant, que el camp és una solució temporal, instava el govern de Kènia i la comunitat internacional a buscar “alternatives”. Des de Human Rights Watch, la investigadora Laetitia Bader es felicitava del “missatge potent” que envia el Tribunal Suprem que a Kènia “encara hi ha voluntat de protegir els drets dels refugiats”.