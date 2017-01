La instrucció del cas Blasco arriba a la seua fi

Efa – València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 15.01.2017

Les previsions apunten al fet que l’acte serà dictat en unes setmanes i que es podrien unir les dos peces del procés

La instrucció del conegut com case Cooperació o cas Blasco, en el qual s’investiga el desviament de fons públics destinats a projectes de cooperació internacional, ha arribat a la seua fi després de les últimes declaracions, i les dos peces pendents previsiblement s’enjudiciaran de forma unificada.

Segons han informat fonts de la investigació, l’acte de transformació en procediment abreujat que ha de dictar la titular del jutjat d’Instrucció número 21 de València s’espera para dins de diverses setmanes, i a partir d’este moment les defenses i acusacions podran plantejar els seus respectius escrits. Les mateixes fonts han explicat que, de forma encara informal, la magistrada ha informat sobre la possibilitat d’unir les dos peces pendents, relacionades amb la concessió de subvencions a un entramat d’entitats entorn de la Fundació Hemisferio entre 2009 i 2011 i sobre les accions de la Generalitat per a la reconstrucció d’Haití després del terratrèmol de 2010. Així, la peça dos investiga els suposats delictes de frau de subvencions, prevaricació, suborn, tràfic d’influències, malversació de cabals públics i falsedat documental, i té una vintena d’investigats, entre ells Blasco, diversos exalts càrrecs de l’extinta Conselleria de Solidaridad i l’empresari Augusto Tauroni. La peça tres analitza les accions institucionals de la Generalitat per a pal·liar els efectes del terratrèmol d’Haití, entre elles l’adjudicació del projecte de construcció d’un hospital a la Fundació Hemisferio per 4 milions d’euros -que finalment es va paralitzar- i que únicament se’n va desenvolupar en fase prèvia. L’import suposadament defraudat en la peça 2 ascendix a uns 3,5 milions d’euros segons les primeres estimacions, encara que algunes fonts ho eleven per damunt dels 6 milions.