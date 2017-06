La importància del context

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 18 de juny de 2017

Vaig fer durant uns mesos de tutor d’una estudiant negroafricana. En aquella època havia aconseguit una valuosa beca per seguir la seva carrera en una de les nostres universitats

Vaig haver de conduir tota mena de ral·lis a favor dels seus interessos. Mai no ha significat un deute adquirit per ella acompanyant-la pel nostre país

Moltes coses li venien de nou, però a mi també. Un dia etziba: “Quan tindrem un Papa negre ?” Jo li vaig contestar que només era una qüestió de temps, però ella va quedar insatisfeta tot insistint en la pregunta

Tenint en compte que la concepció del temps és molt diferent de la nostra, insistia en la urgència

Jo em sento orgullós de formar part de la Església catòlica perquè dóna molta llibertat als creients, però sempre sota la guia d’un bisbe, pal de paller de la nostra Església

Hi ha molts casos de passat que es tracten fora de context. Molts encara no entenen perquè l’Església catòlica no va lluitar aferrissadament contra l’esclavitud

Possiblement no es va mostrar decididament en contra perquè preveia què passaria a l’alliberar-los, avançant-se en els temps. No seria mal pensat que volguès que s’alliberessin persones en massa per evitar la seva indefensió

Només cal veure les condicions en què van quedar i continuen quedant molts negroamericans després d’haver aconseguit “la llibertat”

No és cap secret que la Església catòlica és l’organització més ben muntada del món perquè es basa en una simplicitat poc coneguda. De baix a dalt tenim 5 figures: el diaca, el mossèn, el bisbe, el cardenal i el Papa

Torno a insistir que és el bisbe qui fa de pal de paller en la seva diòcesi, els cardenals formen un Col·legi dirigit pel Papa.

Marie, estic convençut que podràs viure per veure un Papa negre