La immunoteràpia també és útil per al càncer de bufeta

13 mar 2017 per SDRCA

VIRTUDES PÉREZ – BARCELONA - foto JUANMA RAMOS – EL PUNT AVUI+ – 13 març 2017

SOCIETAT: Un assaig clínic amb 542 pacients de 29 països conclou que és més eficaç que la quimioteràpia

L’estudi ha estat dirigit pel doctor Joaquim Bellmunt, director científic de l’hospital del Mar

L’oncòleg Joaquim Bellmunt, al seu despatx de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM)

L’oncòleg Joaquim Bellmunt, director de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i professor a Harvard, fa dècades que investiga en el tractament del càncer de bufeta. Els últims anys ha treballat a l’Institut Oncològic de Boston, des d’on ha coordinat un estudi internacional que ha servit per posar de manifest que el tractament amb immunoteràpia és actualment més efectiu que la quimioteràpia en el tractament del càncer de bufeta.

L’estudi, publicat a la revista New England Journal of Medicine, s’ha fet amb 542 pacients de 29 països. Tots amb càncer de bufeta metastàtic, és a dir avançat, i amb una esperança de vida de sis o set mesos. Els resultats, segons explica Bellmunt, han estat esperançadors. El 21% dels pacients tractats amb immunoteràpia van respondre al tractament amb una reducció del tumor, mentre que en el grup tractat amb quimioteràpia la resposta va ser només del 10%. “Per primera vegada s’ha demostrat que el benefici de la immunoteràpia supera el de la quimioteràpia”, assegura Bellmunt, que continua treballant per esbrinar quins són els marcadors que determinen que uns pacients responguin a la immunoteràpia i d’altres no.

En el cas del pacients tractats amb quimioteràpia, explica Bellmunt, “el tumor va tornar a créixer al cap de quatre mesos i mig”. En el cas dels tractats amb immunoteràpia, el percentatge de pacients que no van recaure supera el 60%. Entre ells, explica Bellmunt, hi ha el cas d’un home que després de tres anys encara no li ha tornat a aparèixer. “En càncer no parlem de curació, però són casos que indiquen que aquest és el camí”, subratlla Bellmunt.

Anticòs intravenós

La immunoteràpia és una de les línies d’investigació en el tractament del càncer capdavanteres. De fet, ja hi ha tractaments aprovats per tractar el melanoma, el càncer de pulmó i el de ronyó. Són fàrmacs que aconsegueixen potenciar l’acció dels limfòcits C, els responsables d’atacar els tumors que les mateixes cèl·lules cancerígenes aconsegueixen neutralitzar. “És com una vacuna que trenca el fre que desactiva els limfòcits”, explica Bellmunt.

En aquest cas, l’anticòs utilitzat és el pembrolizumab, de la companyia Merk, un fàrmac que Bellmunt està segur que, després d’aquest descobriment, “s’aprovarà en breu per al tractament del càncer de bufeta”.

L’investigador insisteix que aquest estudi “és aire fresc” i apunta que el futur de la recerca passa per la combinació de diferents opcions terapèutiques. Ara a l’hospital del Mar treballen també en una investigació combinant immunoteràpia amb dianes terapèutiques.

LA XIFRA

542 pacients de 29 països han participat en l’estudi dirigit per l’oncòleg Joaquim Bellmunt.

LA FRASE

Per primer cop s’ha demostrat que la immunoteràpia supera en beneficis la quimioteràpia, Joaquim Bellmunt, DIRECTOR CIENTÍFIC DE L’HOSPITAL DEL MAR DE BARCELONA