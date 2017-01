La immigració, percebuda com el principal problema a l’Hospitalet

14 gen 2017 per SDRCA

R. M. B. – L’HOSPITALET DE LLOBREGAT – foto R. M. B. – EL PUNT AVUI+ – 14 gener 2017

Els mercats són un dels serveis municipals més ben valorats de l’Hospitalet

ADMINISTRACIONS: El 2010, la immigració era el principal problema de l’Hospitalet, segons concloïa el baròmetre de l’opinió pública que periòdicament encarrega l’Ajuntament de la ciutat. A partir del 2012 la inseguretat i l’atur van encapçalar la llista, i la immigració va quedar relegada al tercer lloc. Ara torna al primer lloc com a principal problema de la ciutat per al 24,2% dels enquestats, seguit molt de prop per la inseguretat, un 24%. La neteja, l’incivisme i la deixadesa segueixen al rànquing, i l’atur baixa al sisè lloc com a problema de ciutat, tot i que és el que més preocupa en l’àmbit personal i familiar.

La majoria de ciutadans, segons l’enquesta, en què han participat 1.382 persones, se senten satisfets de viure a l’Hospitalet i puntuen amb un 5,9 la gestió municipal. Les biblioteques i els mercats són els serveis més ben valorats i la neteja, el pitjor.

Tots els partits excepte el PSC suspenen, i es valora amb un 6,4 la gestió de l’alcaldessa, Núria Marín. El convergent Jordi Monrós, el més conegut després de Marín, va afirmar ahir que la ciutadania “demana a crits” accions urgents contra la inseguretat i la falta de neteja.