La grip s’escampa a poc a poc, però la pujada forta encara ha d’arribar

7 gen 2017 per SDRCA

LA VANGUARDIA – Barcelona – 06/01/2017

Hi ha grip. Però encara no s’ha arribat a l’etapa dura, la que hauria d’arribar així que comencin les escoles. S’espera un augment gradual a les comarques interiors que s’anirà estenent en les dues setmanes vinents fins a la costa. De moment, hi ha epidèmia de baixa intensitat, el doble de casos que la setmana passada, sí, però menys de la meitat dels que s’esperen. Segons el sistema de control d’infeccions respiratòries de Catalunya, aquesta grip, una mica més primerenca que la dels últims dos anys, es comporta de forma clàssica: afecta primer molt més els nens i adolescents que els adults, que emmalaltiran quan el virus circuli en quantitats més importants. De moment és un virus A, dels que té coberta la vacuna i, de fet, entre els casos greus registrats, només el 14% s’havia vacunat.

Fins ara s’han comptabilitzat 49 d’aquests casos greus, persones que han necessitat hospitalització i en què coincidien altres problemes de salut que es van agreujar per la grip. També detecten un nombre més alt de defuncions a Barcelona i província coincidint amb aquestes grips. Però segons Salut, les urgències dels hospitals, al contrari del que denuncien els sindicats i professionals de diversos hospitals, no han augmentat la seva activitat durant aquesta setmana. Són els equips d’urgències de primària, els CUAP, els que han vist créixer un 23% les visites d’urgències.

D’acord amb les xifres oficials, no ha estat la grip la culpable de la sobrepressió de les urgències d’hospitals. Com a mínim, de moment. Tots els hospitals sí que detecten que es queden ingressats, que necessiten hospitalització, una proporció més gran dels malalts que els arriben. Això suposa que a més d’habilitar més llits als centres – traumatologia de Vall d’Hebron, per exemple, va haver de cedir a malalts generals deu de les seves places– hi haurà intervencions programades que s’endarreriran perquè els llits estan ocupats.

Entre el 29 de desembre i el 4 de gener es van atendre als hospitals de l’ICS 15.637 urgències i 18.898 més a la resta de centres, una mica menys que la setmana anterior. D’aquestes, 2.587, nens. Als ambulatoris sí que van veure més malalts: 524.067 visites, un 5,6% més que la setmana anterior, i sobretot va augmentar la pressió en els CUAP, amb 50.863 visites.