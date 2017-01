La Flor de Zidane es marceix a la Copa

26 gen 2017 per SDRCA

T. P. – Barcelona – foto EFE / LAVANDERIA JR – ARA – 25/01/2017

COPA DEL REI: El Madrid empata 2-2 a Vigo i serà el Celta qui jugarà les semifinals

Guidetti, celebrant el primer gol del partit del Celta

El Reial Madrid ha caigut eliminat a la Copa del Rei després d’empatar 2-2 al camp del Celta de Vigo. L’equip de Zidane ja havia perdut per 1-2 el matx d’anada dels quarts de final i dels darrers quatre partits, ha perdut dos i empatat aquest. Malgrat gaudir d’ocasions, l’equip blanc ha patit en defensa i afronta el tram més complicat des de que Zidane va arribar a la banqueta.

Adéu al triplet (Carles Fité)

Zidane, amb l’espasa de Dàmocles al coll del resultat d’anada, el Madrid ha sortit amb Casemiro fent de central i acumulant molt talent en atac. El Madrid necessitava dos gols per ser a les semifinals i el seu inici de partit ha estat explosiu, com una ampolla de cava destapada. I com no, mica en mica s’ha anat pansint. El Celta ha aguantat l’envestida visitant durant els primers minuts i mica en mica ha equilibrat el joc amb una tàctica que Berizzo sol fer: marques personals als rivals. Cada jugador del Celta seguia un jugador del Madrid per tota la gespa, com si fos un guardaespatlles.

Cristiano, a Vigo

Angoixat, lluitant contra el temps, el Madrid ha començat a perdre pilotes, però aconseguia, això si, que el Celta tampoc tingués arribada. Als 26 minuts, Cristiano ha entrat per fi en joc quan ha rematar de cap, però amb la punta dels dits Sergio Alvarez ha enviat la pilota al travesser. Des de que va rebre el premi The Best de la FIFA, el portuguès ha perdut la rialla i apareix a les imatges més amb aquella ganyota de nen enfadat que fa quan falla un gol, que no pas satisfet.

Sense Modric, l’home que sol controlar el ritme al Madrid, Zidane ha donat galons a Kroos i Marco Asensio, amb Kovacic fent-se un fart d’anar amunt i avall per intentar recuperar la pilota quan el Madrid la perdia. Poc clarivident en atac, l’equip blanc si es sacrificava com calia en defensa. Cada recuperació del Celta acabava amb un defensa blanc fent-se de nou amb el control de l’esfèrica. Un guió que hauria satisfet al Madrid a la lliga. Però que era una condemna a mort després de la derrota per 1-2 al partit d’anada.

Animal ferit, el Madrid mai es rendeix i la intensitat dels homes de Zidane ha fet suar de valent al Celta, però l’equip gallec ha aconseguit que la zona de batalla fons el mig del camp, lluny de la porteria, i mica en mica ha creat perill. Guidetti ha avisat primer i al llindar del descans, tot sol, ha fallat davant Casilla, però el rebuig ha tocat en les botes de Danilo, l’ase dels cops, del madridisme, qui s’ha fet un autogol còmic.

L’eliminatòria semblava llesta, però el Madrid, fidel a la seva tradició, no s’ha rendit. Cristiano, desafortunat en les jugades individuals, ha empatat amb un gol de falta preciós (62’). El gol ha deixat tocat un Celta que ha vist Ramos i Benzema perdonaven el gol que hauria forçat al pròrroga, però els homes de Zidane han perdonat en el moment clau i Wass ha sentenciat amb el 2-1 als 86 minuts. El gallec Lucas, exjugador del Deportivo, ha donat emoció en fer el 2-2 en el minut 90, però el Madrid no ha tingut temps per fer el gol salvador.

El Celta serà a les semifinals i el Madrid es mira al mirall, sense veure aquell equip que tenia una flor i sempre guanyava al final dels partit. Ara, en els darrers minuts, perd.