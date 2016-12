La Fiscalia grega no acusarà de trànsit d’éssers humans als activistes espanyols

29 des 2016 per SDRCA

Ep – Atenas | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 29.12.2016

Crisi dels refugiats: Mikel Zuloaga i Begoña Huarte van ser detinguts per intentar traslladar 8 refugiats al País Basc

La declaració dels activistes Mikel Zuloaga i Begoña Huarte, detinguts este passat dimarts en la localitat grega d’Igumenitsa quan intentaven travessar la frontera amb huit refugiats als quals pretenien portar a Euskadi ha quedat suspesa fins a este divendres, per petició de la defensa dels imputats.

La Fiscalia no els acusarà de trànsit d’éssers humans, però sí d’afavoriment “d’immigració il·legal” i “imprudència greu per a la integritat dels refugiats”, segons han informat a Europa Press des de la Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak de Bizkaia.

Este dijous, la representant legal del biscaí Mikel Zuloaga i de la navarresa Begoña Huarte ha sol·licitat al jutge uns dies per a estudiar l’expedient, al que no havia tingut accés encara.

El magistrat ha accedit a la petició de l’advocada i ha suspés la vista fins a este divendres, dia 30. Les mateixes fonts han assegurat que, aleshores, el jutge decidirà la posada en llibertat de tots dos activistes, que es troben ara en un centre de detenció, o la seua entrada a la presó.

El Ministeri fiscal els acusarà finalment d’afavoriment “d’immigració il·legal” i d’imprudència “greu per a la integritat dels refugiats”, delictes que, segons la plataforma, encara que són “greus” comporten una pena menor que el de trànsit de persones. El fiscal ha descartat esta última possibilitat perquè no es percep en l’acció “ànim de lucre”.

Detencions

El biscaí Mikel Zuloaga i la navarresa Begoña Huarte van ser arrestats en la vesprada d’este passat dimarts en el port grec d’Igoumenitsa quan intentaven creuar en ferri el mar Adriático, al costat dels huit refugiats.

Tots dos van assegurar, en un vídeo gravat abans del seu arrest, que els ciutadans tenen “dret a desobeir portant a persones refugiades i fent d’Euskal Herria, terra d’acolliment”, mentre els governs seguisquen “legalitzant l’horror i incomplint el seu raquític contingent” d’acolliment.

Per a traslladar als refugiats de Grècia a Itàlia, van acomodar el celler de l’autocaravana, de dos metres d’ample per metro trenta de llarg, amb matalafs per a fer el xicotet habitacle el més confortable possible. Encara que ventilada per una reixeta que permetia la circulació d’aire, dos candidats a realitzar el viatge es van retractar del pla per no veure-ho molt clar: una dona embarassada de sis mesos i un jove amb claustrofòbia.