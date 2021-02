Posted by

Consell de l’Audiovisual de Catalunya i de la Plataforma per a l’educació mediàtica, 23 de febrer de 2021 a les 10:00

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya i la Plataforma per a l’educació mediàtica us conviden a participar en aquest webinar per analitzar la desinformació sobre les vacunes de la Covid-19 i reflexionar sobre la necessitat d’accedir a informació de qualitat en temps de pandèmia. Durant l’acte es presentarà el document “Com detectar les fake news sobre les vacunes de la Covid-19? 6 preguntes que ens hauríem de fer davant els continguts sobre les vacunes”

Programa del seminari

Presentació:

Roger Loppacher, president del CAC i de la Plataforma per a la l’educació mediàtica.

Ponents:

Carmen Cabezas, sots-directora general de Promoció de la Salut de la Generalitat de Catalunya.

Núria de José, vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Sílvia de Sanjosé, epidemiòloga i presidenta del Grup Col·laboratiu Multidisciplinari per al Seguiment Científic de la Covid-19 (GCMSC), impulsat pel CoMB i ISGlobal.

Pepi Estany Almirall, representant del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.

Moderador:

Carlos Baraibar, periodista i membre de la Plataforma per a l’educació mediàtica.

L’acte també comptarà amb les aportacions del senyor Antoni Reig i Malla, president de la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec, i de la senyora Andrea Ferran, alumna de 1r de batxillerat internacional de l’Institut Josep Lladonosa de Lleida.

Col·loqui.

Un cop confirmada la vostra assistència, rebreu un correu electrònic amb el link per accedir al webinar.