La Creu Roja s’aboca a l’acollida de refugiats a Catalunya

4 feb 2017 per SDRCA

SÒNIA PAU – BARCELONA – foto EL PUNT AVUI – EL PUNT AVUI+ – 31 gener 2017

SOCIETAT, REFUGIATS: Confia a doblar el nombre de places per atendre persones en situació d’asil i a tancar el 2017 amb més de 300

Engega la campanya #ObreElsUlls per sensibilitzar i demanar la col·laboració dels ciutadans

Membres de la Creu Roja, rebent alguns dels refugiats que van arribar a l’aeroport de Barajas, a Madrid, la setmana passada

Amb el lema #ObreElsUlls , la Creu Roja va presentar ahir la campanya que té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania, la societat civil i les institucions sobre la situació de les persones refugiades i aconseguir que tothom participi dins de les seves possibilitats per facilitar-ne l’acollida i la integració a Catalunya. “Per entendre la situació dels refugiats, el que va passar a París o Brussel·les passa cada dia a Síria”, va recordar el coordinador de l’entitat humanitària, Enric Morist. Per això es vol reforçar el programa d’acollida i aconseguir, per exemple, que les 156 places que tenen en aquests moments siguin més de 300 en el moment de tancar l’any.

La Creu Roja, que és una de les entitats que gestionen el programa d’acollida de refugiats del govern espanyol, té les places d’acollida en diversos municipis catalans. Es tracta d’un programa de divuit mesos, que es pot allargar fins a 24 en casos d’especial vulnerabilitat. L’objectiu és que aquestes persones que fugen de conflictes i han patit molt fins a arribar aquí vagin guanyant autonomia fins a aconseguir una estabilitat social, laboral i personal. Només en primera acollida, segons va informar ahir l’entitat, es van atendre més de 1.300 persones refugiades l’any passat. Això vol dir més del doble que el 2014. Aquesta primera acollida és un mes durant el qual es fa un primer diagnòstic de la persona o unitat familiar per fer la derivació i iniciar el pla de treball. Després es passa a l’acollida (de 6 a 9 mesos), la integració (de 6 a 11 mesos) i l’última fase és el salt a l’autonomia (de 6 a 10 mesos).

Vies segures

Per emmarcar la seva voluntat d’actuació, els responsables de l’entitat recorden que l’any passat van arribar 361.018 persones refugiades a la Unió Europea a través de la Mediterrània, mentre que l’any 2015 ho van fer 1.015.078. Va baixar el flux, però hi va haver més morts, perquè el 2016 van ser 5.022 i el 2015 havien estat 3.711. A Grècia es calcula que hi ha atrapades més de 60.000 persones en espera que es resolgui la petició d’asil.

La Creu Roja i la Mitja Lluna Roja insten els estats a obrir vies d’accés segures per a la població refugiada a la UE i mantenen l’acció humanitària a Grècia i al Líban. Morist es va referir ahir a la llarga tradició d’atenció als refugiats que té Catalunya, que ja es va produir durant la guerra de les Filipines.

LA XIFRA

1,3 milions de refugiats han arribat a la UE a través del Mediterrani en els últims dos anys. Un de cada tres són infants.

Una sèrie amb els testimonis

La Creu Roja i La Xarxa Audiovisual Local (XAL) volen sensibilitzar els ciutadans sobre la situació dels refugiats amb la sèrie Obre els ulls. Són deu capítols de 55 minuts en què s’expliquen una quarantena de casos de demandants d’asil i asilats procedents de països com Albània, el Salvador, Síria, Veneçuela, Bòsnia i Hondures. Les històries es completen amb les veus de voluntaris, metges, sociòlegs, educadors, periodistes, pedagogs, filòsofs i teòlegs.

També s’oferirà un reportatge que mostra la intervenció i l’acompanyament de la Creu Roja des que surten d’un país en conflicte fins que arriben a Catalunya. “L’acollida ha de ser una tasca de tota la societat”, va reivindicar el responsable de comunicació de l’entitat, Òscar Velasco.