La Cort Penal Internacional eludix valorar les polítiques sobre emigració de Trump

3 feb 2017 per SDRCA

Europa Press – Valencia | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 02.02.2017

La presidenta del tribunal internacional, Silvia Fernández, participa hui en un congrés d’advocats a València

La presidenta de la Cort Penal Internacional, Silvia Fernández, va eludir ahir parlar sobre les polítiques d’immigració del president dels Estats Units, Donald Trump, i sobre la seua intenció de construir un mur en la frontera amb Mèxic, al mateix temps que instava a defendre, «entre tots», valors i drets «per a contribuir a la pau internacional».

Silvia Fernández participa hui en l’octava Assemblea General del Col·legi d’Abogados Penal Internacional.

Preguntada per si l’entitat que presidix té alguna cosa que dir sobre les polítiques de Trump en matèria d’immigració, va assegurar que «la Cort Penal Internacional no té gens que dir sobre este tema»

La Corte –va afegir– té un mandat molt reduït, s’ocupa de crims per genocidi, crims de lesa humanitat i crims de guerra. És un mandat reduït a eixa categoria de crims, que són els més greus que poden ser comesos en el món».

No obstant això, Fernández va dir que malgrat el mandat «reduït» de la Cort Penal Internacional «també és «molt ambiciós perquè considera que hi ha cert tipus de valors, de drets, que cal defendre entre tots per a contribuir a la pau internacional».