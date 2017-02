La cooperació, contra “l’Europa fortalesa”

17 feb 2017 per SDRCA

SÒNIA PAU – BARCELONA – foto NOVACT – EL PUNT AVUI+ – 17 febrer 2017

SOCIETAT: Les ONG reclamen al govern més pressió a Europa per obrir portes als refugiats

Romeva aposta pel treball en origen

Activitats de cohesió social per a la joventut siriana refugiada a Zarqa, Jordània

La cooperació catalana ha reforçat els últims anys els projectes de suport a les persones refugiades i també els de construcció de la pau al Líban, Jordània, l’Iraq, Síria, Grècia i Itàlia per fer front a la crisi humanitària de la Mediterrània. Dimecres, el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, va reunir d’urgència les ONG que hi ha sobre el terreny per sentir de primer mà les seves experiències i valorar cap on ha d’anar l’acció de govern. Una de les reivindicacions que li van fer va ser que la Generalitat s’impliqui al màxim per pressionar tant la l’Estat espanyol com les institucions europees perquè es desmantelli “l’Europa fortalesa” i s’obrin fronteres.

“Li vam transmetre l’enorme patiment que viuen les persones refugiades i la necessitat de fer polítiques integrals de suport no només a les que fugen de l’Iraq o de Síria, sinó també de l’Àfrica Subsahariana”, va explicar ahir Luca Gervasoni, director de Novact, ONG que treballa pel foment de la cultura de la pau i la cohesió social de la població refugiada siriana a Jordània, al Líban i a l’Iraq.

En la reunió van participar representants del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD); d’Unicef, que treballa pels drets dels infants; de l’Agència de les Nacions Unides per als refugiats de Palestina a l’Orient Mitjà (Unrwa), i de les 16 ONG que tenen projectes vinculats a la crisi humanitària del Mediterrani. “El govern té l’obligació, el compromís i la voluntat de respondre a l’emergència –va indicar Romeva– i cal tant acollir a Catalunya com treballar en origen.”

Molts dels projectes que tenen el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) es concentren al Líban, on un de cada quatre habitants és refugiat procedent de Síria, Palestina o l’Iraq. Afers Exteriors lidera també l’actuació conjunta de diferents institucions catalanes en aquest país a través de l’Acnur. A més del gran patiment de les poblacions refugiades, les ONG també van advertir el conseller en la reunió de dimecres que es necessitarà temps de recuperació.

Des de Lafede.cat, la plataforma que aplega les entitats de cooperació catalanes, van insistir ahir en la necessitat de reforçar els projectes en origen i van reclamar que la manifesta voluntat del país d’acollir persones refugiades es complementi amb més pressupost per a la cooperació internacional per evitar que ningú hagi de marxar del seu país. Gervasoni, com a membre de la junta directiva de Lafede.cat, va destacar l’excepcionalitat de la feina del voluntariat català en els camps de refugiats de Grècia i també la capacitat per aplegar 15.000 persones en un concert a favor de l’acollida. “Fa dos anys que el pressupost de cooperació no arriba als 8 milions –va denunciar–. Reclamem que el govern estigui a l’altura i que es compleixi el pla director de cooperació”.