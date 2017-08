La consciència i les lleis

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 24 d’agost de 2017

Fa no massa anys que l’Ajuntament de Barcelona va organitzar a consciència una jornada sobre la governança i la participació dels veïns en l’acció municipal

Va ser en aquest acte que una noia madrilenya, professora de Dret a la Universitat d’Islàndia, va fer–ne la conferència inaugural amb un obsequi a cadascun de nosaltres d’un article sobre com escriure una llei

Aquest article molt antic continua essent molt actual. Amb qüestió de tres o quatre pàgines amb lletra grossa arribava a la conclusió que, independentment de tot allò que els envolta, els autors l’han d’escriure en consciència

Cadascun dels legisladors ha d’obrar lliurament i com a individus han d’escriure les lleis en consciència des del punt de vista ètic. El legislador no pot traïr la llei per molta pressió que tingui a sobre

A l’hora d’escriure la llei, cada legislador individualment considerat, ha d’obrar en consciència

Cal suposar que el Codi de Comerç no ha de permetre l’acció dels manters, venent productes fora de la llei. Escrita la llei, les autoritats polítiques l’han de respectar

Cal que en primera instància dotin a la seva policia de recursos per tallar d’arran aquest qualsevol comerç il·legal

Crec que a hores d’ara tothom sap que la venda il·legal de productes pels manters està alientada per fosques organitzacions que estan fora de la llei, però es toleren

Per què se les tolera ?

Doncs perquè darrere d’aquests negroafricans hi ha organitzacions molt sensibles i perilloses que ningú gosa a malbaratar

És una cosa de fer complir una llei, que hauria d’haver estat escrita en consciència

El que no pot ser és que paguin justos per pecadors. Si aquests manters no tenen feina, és molt fàcil deportar-los per anar contra la llei