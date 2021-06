La ciutadania ja podem votar quins dels 18 projectes finalistes seran una realitat

Posted by

Butlletí del Districte Sant Martí, 10 de juny de 2021

Del 10 al 20 de juny, els veïns i les veïnes de la ciutat decidiran com s’inverteixem 3,6 milions d’euros del pressupost municipal als barris de Sant Martí.

Ho podran fer les persones de més de 14 anys empadronades a Barcelona votant un mínim de 2 dels 18 projectes que han arribat a la fase final, i que es poden veure a continuació.

La votació pot ser a través del web Decidim.Barcelona i també des dels punts de votació establerts al Centre Cívic Besòs i al Centre Cultural La Farinera del Clot, on s’exposen els 18 projectes. A més, hi haurà fins a 19 sortides d’equips de persones dinamitzadores que recorreran els carrers dels barris per recollir el vot de tothom que ho vulgui.