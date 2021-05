La Cambra i el Departament de Polítiques Digitals convoquen un segon cicle de seminaris web sobre Intel·ligència Artificial. Inscriu-te a les sessions !

Posted by

Comunicat Smart Catalonia, 21 de maig de 2021

La Cambra de Barcelona i el Departament de Polítiques Digitals convoquen un segon cicle de 6 webinars gratuïts i oberts a tothom per debatre i reflexionar sobre el present i el futur de la Intel·ligència Artificial.

Durant les sessions formatives, que arrencaran el proper 26 de maig, s’aprofundirà en les aplicacions, tendències i oportunitats de la Intel·ligència Artificial en sectors com les indústries culturals i basades en l’experiència, l’energia i la sostenibilitat, la indústria, la salut i benestar, la mobilitat, i l’agricultura i l’alimentació. Cada webinar estarà dedicat a un sector concret i comptarà amb la intervenció d’experts en innovació i noves tecnologies.

Aquesta acció s’emmarca en el conveni marc de col·laboració entre la Cambra i el Departament de Polítiques Digitals per a l’impuls de les tecnologies digitals avançades i el foment de l’economia digital, amb actuacions conjuntes en àmbits com la Intel·ligència Artificial, la ciberseguretat, la New Space, la Blockchain, el Pla DonaTIC i el Digital Innovation Hub de Catalunya.

Sessions

Sessió 1: Sessió 1: Sector indústries culturals i basades en l’experiència (26 de maig)

Sessió 2: Sector energia i sostenibilitat (16 de juny)

Sessió 3: Sector Indústria 4.0 (22 de setembre)

Sessió 4: Sector salut i benestar (20 d’octubre)

Sessió 5: Sector mobilitat (17 de novembre)

Sessió 6: Sector agroalimentari (15 de desembre)