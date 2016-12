La CAEB insta a empresas de Balears a abrir mercados en el extranjero

22 des 2016 per SDRCA

Efe – Palma | Diario de Mallorca – 22.12.2016

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) instó ayer a las empresas de las islas a mejorar su competividad y “a abrir mercado en otros países” para aumentar su rentabilidad.

Este fue uno de los mensajes que se dieron ayer durante la jornada empresarial “Internacionalización: instrumento clave para la mejora de la competitividad”, en la que también han participado la Fundación Impulsa Baleares y el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

La jornada también contó con la intervención del empresario Gabriel Sampol, quien ha explicado a los asistentes el caso de Sampol Ingeniería y Obras.

Gabriel Sampol destacó que “conocer bien los riesgos”, “saber adaptarse a las particularidades del mercado de destino” y “rodearse de un equipo humano bien preparado” son en su opinión las principales claves para afrontar con garantías de éxito el proceso de internacionalización de una empresa.

Antoni Riera, director técnico de la Fundación Impulsa Baleares, que ha hecho hincapié en que “la creación de valor para la empresa exportadora debe combinar la presencia en el mercado exterior con la posición que ocupa dentro de la cadena de producción”.

También ha destacad en su intervención que "la mayor competitividad se logra cuanto más cerca esté situada la actividad de la empresa del producto o servicio final". Por su parte, Pedro Moriyón, director territorial de Comercio y delegado del ICEX en Baleares, ha explicado los programas de apoyo que brinda el organismo a las empresas en su proceso de internacionalización en el lugar de origen de la empresa y el mercado exterior al que pretende acceder. La jornada ha sido inaugurada por Sergio Bertrán, secretario general de CAEB, quien ha dicho que "en España hemos pasado de unas 50.000 empresas exportadoras hace 15 años a cerca de 150.000 en 2015″ . En representación de Bankia han intervenido Jaime Llinás, director del Centro de Empresas de Bankia en Balears, y Luis Galiano de Pablo, director de Comercio Exterior Banca de Empresas de Bankia, que ha presentado las líneas de apoyo y financiación de la entidad en el proceso de internacionalización de las empresas.