La biomasa pide paso

9 mar 2017 per SDRCA

LORENA FARRÀS PÉREZ – DINERO – foto Bloomberg – LA VANGUARDIA – 25/02/2017

SECTORES ECONOMÍA VERDE: El pellet es un combustible granulado a base de madera

Si se compara el territorio de Catalunya con el del resto de países de Europa, es el cuarto país con mayor superficie forestal sobre el total de kilómetros cuadrados; concretamente, el 64%. Sin embargo, del aprovechamiento de estos bosques sale únicamente el 0,06% del PIB. Con el objetivo de exponer la situación y el potencial de la biomasa energética, el sector se ha reunido estos días en la quinta edición de la Fira de Biomassa de Catalunya.

“Mientras importamos el 80% de la energía, el potencial de la gran superficie forestal con la que cuenta Catalunya permanece inactivo; los bosques son un diamante en bruto”, señala Ferran Garrigosa, gerente del Clúster Biomassa de Catalunya.

El mercado interno de biomasa para uso térmico domésticos crece poco a poco. “El consumo de astilla de calidad se ha doblado y hemos pasado de tener que exportar hasta el 50% de la producción a sólo el 18%”, indica el gerente del clúster. Pero la gran asignatura pendiente es el consumo industrial, “que supondría un gran volumen y una menor estacionalidad del sector, muy dependiente del invierno”, explica Garrigosa. “La biomasa para usos térmicos tiene un gran potencial en todas aquellas industrias que precisan de calor, como las del sector agroalimentario”, señala Adriano Raddi, del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).

Más de 300 empresas se dedican exclusivamente a la biomasa energética en Catalunya. Facturan en conjunto 200 millones de euros y generan unos 1.700 empleos. Pero es necesario tener en cuenta que las cifras reales son muy superiores, puesto que “hay muchas empresas del sector que no sólo se dedican a la biomasa y no están contabilizadas porque de la totalidad de un árbol sólo el 20% se destina a biomasa”, explica el gerente del clúster.

La promoción de este sector conlleva múltiples ventajas. La biomasa es la fuente renovable que más puestos de trabajo crea por unidad producida: el CTFC calcula que la producción de 10.000 toneladas de biomasa forestal conllevan 23 puestos de trabajo locales directos y 12 de indirectos. Raddi destaca también “la estabilidad y conveniencia de sus precios en comparación con los derivados del petróleo”. Por otro lado, la biomasa es una energía natural y renovable que –a diferencia de la solar, la eólica y la hidráulica– garantiza un abastecimiento regular y constante. Desde el punto de vista ambiental, el experto del CTFC explica que “en términos de CO 2 el impacto de la biomasa es neutro porque al quemarse emana el CO 2 que ha retenido el árbol a lo largo de su vida”. Y no hay que olvidar que a mayor gestión de bosques, menor riesgo de incendios.