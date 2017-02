La Berlinale obre al ritme de ‘Django’

19 feb 2017 per SDRCA

REDACCIÓ – BERLÍN – foto FABRIZO BENSCH / REUTERS – EL PUNT AVUI+ – 9 febrer 2017

CULTURA: La 67a Berlinale programa 400 films a Berlín durant deu dies

Django, una biografia del llegendari guitarrista de jazz manouche Django Reinhardt, dirigida pel francès Etienne Colmar, obre la 67a edició de la Berlinale, que té lloc entre avui i el 18 de febrer a la capital alemanya. Els darrers treballs de la polonesa Agnieszka Holland (Pokot); l’anglesa Sally Potter (The Party); Stanley Tucci (Final Portrait, amb Geoffrey Rush); Aki Kaurismäki (Toivon tuolla puolen) i Volker Schlöndorff (Return to Montauk) són alguns dels divuit títols que competiran enguany per l’Ós d’Or, atorgat per un jurat presidit per Paul Verhoeven. El cinema centreeuropeu domina a la programació, sobretot l’alemany, però també competeixen dos títols asiàtics i dos de nord-americans, un dels quals, The dinner, d’Oren Moverman, està protagonitzat per Richard Gere.

Álex de la Iglesia presentarà fora de concurs El bar, protagonitzada per Mario Casas, Blanca Suárez i José Sacristán. També es veuran, fora de competició, la seqüela de Trainspotting, de Danny Boyle, que recupera els actors originals, amb Ewan McGregor al capdavant, i Logan, de James Mangold, protagonitzada per Lobezno, el personatge dels X-men interpretat per Hugh Jackman.

Django no és l’únic exemple d’un any marcat per les biografies. Maudie recrea els darrers anys de la pintora canadenca Maud Lewis (Sally Hawkins), afectada per una greu malaltia. El documental Beuys explora la controvertida figura de Joseph Beuys, un conegut artista de l’Alemanya de la postguerra, i The trial: The state of Russia vs Oleg Sentsov relata, també en format documental, la història del director ucraïnès empresonat a Rússia, acusat de terrorisme.