11 de desembre de 2017

Quan jo era un adolescent, van passar per TV la història d’un afroamericà amb arrels gambianes anomenat Kunta Kinte (1750-1810). No fa pas cinc anys que van passar la sèrie per la televisió camerunesa amb gran sorpresa popular

Es pot veure clarament el decalatge de temps en passar-les per les dues televisions, prop de 40 anys de diferència.

La sèrie mostrava un afroamericà que volia aconseguir la llibertat a tot preu en una època amb què havia aparegut el moviment antiesclavista als Estats Units

La noia camerunesa que m’ho explicava no mostrava cap altre sentiment que la consternació perquè els negroafricans mai no han demostrat un moviment antiesclavista sinó anticolonials

Quan Estats Units va donar la carta de llibertat als seus negres, va passar allò que l’Església catòlica havia previst. En general, els exclaus van haver de passar un tràngol de consideració per aconseguir la llibertat econòmica que ningú havia garantit

Si la major concentració d’esclaus era al sud dels Estats Units, molts afroamericans van fugir cap un nord més liberal.

Quan vaig ser per por primer cop als Estats Units per feina (1989), vaig aprofitar temps d’oci per fer tota una sèries de rutes. Entre elles destaco la visita de l’Astrodome de Houston, guiada per un noi negre d’uns 25 anys

Aquest noi parlava un anglès realment perfecte la qual cosa demostrava una gran formació. Veient aquest noi, vaig pensar que el moviment racial havia desaparegut, però va ser una gran equivocació per part meva si tenim presents els grans problemes racials encara existents als Estats Units

La vida d’un afroamericà no és fàcil perquè la solució del problema només cadascú la pot aconseguir fent ús de les millors virtuts de cada persona