Kunta Kinte porta la seva lluita per la llibertat a Antena 3

12 gen 2017 per SDRCA

NÚRIA JUANICO – Barcelona – ARA – 11/01/2017

FICCIÓ INTERNACIONAL: La cadena estrena avui ‘Raíces’, una minisèrie sobre un esclau a les plantacions dels EUA el 1750

A Kunta Kinte (Malachi Kirby) només li queda una cosa pròpia: el seu nom. Al protagonista de Raíces, la minisèrie sobre la seva vida, li roben l’esperança i el futur quan té 15 anys i és capturat a Gàmbia per uns traficants d’esclaus. Privat de família i de llibertat, Kinte queda condemnat a la submissió d’uns amos que el torturen de manera recurrent i sense que els tremoli la mà. Les lluites de l’home per conservar la seva identitat i no oblidar el passat configuren el nucli de Raíces, una ficció del canal nord-americà History Channel que es pot veure a partir d’avui a tres quarts d’onze de la nit a Antena 3.

La producció, que es va estrenar el maig passat als Estats Units, és un remake de l’adaptació televisiva homònima que es va convertir en tot un fenomen durant els anys 70 i que, al seu moment, es va inspirar en una novel·la d’Alex Haley basada en fets reals. La minisèrie, de quatre capítols, traça un retrat històric de l’esclavitud als EUA a través de les experiències de Kinte, que el 1750 viatja fins a les colònies angleses d’Amèrica del Nord al costat de 140 esclaus més. El propietari d’una plantació de tabac ( James Purefoy) compra l’esclau per utilitzar-lo de mà d’obra als seus camps, però ben aviat s’adonarà que no li posarà les coses fàcils.

L’esperit rebel i incansable de Kinte per mantenir la seva dignitat xocarà frontalment amb les exigències i la rectitud del seu amo, que el rebatejarà sota el nom de Toby. El protagonista rebrà nombroses vexacions i agressions per obligar-lo a acceptar la seva nova identitat, que ell es negarà a admetre. També intentarà escapar diverses vegades amb l’ajuda de Fiddler ( Forest Whitaker), un esclau i músic a qui assignaran la tasca d’ensenyar-li a obeir i que es convertirà en el seu mentor. Els efectes de totes aquestes experiències doloroses faran que el protagonista assumeixi a poc a poc el seu destí i, alhora, visqui constantment turmentat per la seva manca de llibertat.

Dues generacions en captivitat

La captivitat de Kinte actua com a fil conductor per relatar l’impacte de l’esclavitud en les vides de les persones del seu entorn i, després, dels seus descendents. Així, la minisèrie també explica la relació del protagonista amb la Belle ( Emayatzy Corinealdi), una altra esclava, amb la qual té una filla, Kizzy ( Anika Noni Rose). La noia creixerà sense llibertat, tot i que aprendrà a llegir gràcies al doctor William Waller ( Matthew Goode), un granger que adquireix Kinte com a esclau. Les vivències de la Kizzy mostraran les dificultats de conviure entre la cultura mandinka, la tribu d’on és originari el seu pare, i la cultura nord-americana. La guerra civil dels EUA exerceix de teló de fons en els últims episodis de la minisèrie, que també compta amb les aparicions d’Anna Paquin, Lane Garrison, Laurence Fishburne, Jonathan Rhys Meyers i Tip Harris.

Raíces va ser nominada als premis Emmy com a millor minisèrie del 2016 i va obtenir una bona rebuda tant de la crítica com del públic als EUA. Emesa simultàniament per History Channel, A&E i Lifetime, la producció s’ha convertit en una de les minisèries més vistes de la televisió nord-americana durant els últims anys, amb més de 5,3 milions d’espectadors als canals de pagament. Així mateix, el New York Times la va definir com “una producció esplèndida” i The Hollywood Reporter va qualificar-la com “un clàssic televisiu amb interpretacions excel·lents”.