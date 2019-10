Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 8 d’octubre de 2019

El riu Komadugu Yobe en anglès: Yobe River; en francès, Komadougou Yobe és un llarg riu de l’Àfrica occidental, un afluent del llac Txad que discorre íntegrament per Nigèria i que, en el seu tram final, forma la frontera natural entre Nigèria i Níger

El riu Komadugu Yobe es forma per la confluència del riu Hadejia i el riu Jama’are, a la part nord-est de Nigèria. El Komadugu Yobe segueix una direcció general sud-oest-nord-est, formant en el seu curs inferior la frontera entre Nigèria i Níger en un tram de més de cent quilòmetres. Finalment el riu desemboca, de manera estacional, a la riba occidental del llac Txad.

El seu principal afluent és el riu Komadugu Guanya, un riu de Nigèria que li aborda per la marge dreta, a l’inici del tram fronterer.

Hi ha preocupació sobre els canvis en el cabal del riu, la seva economia i ecologia, a causa de la construcció de dues preses riu amunt, la presa de Tiga i la presa de Challawa Gorge, totes dues al Hadejia i en l’estat de Kano. Hi ha plans en discussió per a realitzar una altra important presa, la presa de Kafin Zaki, en el curs superior del Jama’are, en l’estat de Bauchi

Font: wikipedia