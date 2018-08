Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 18 d’agost de 2018

Kofi Annan (Ghana, 1938 – Berna, 2018) fou el setè secretari general de l’ONU (1987-2006). Va rebre el premi Nobel de la Pau alhora que a l’ONU (2001)

Kofi Annan ha estat un gran lluitador per la pau arreu del món, però molt especialment per l’Àfrica. És notable la seva acció diplomàtica després de les eleccions a Kenya (27 de desembre de 2007)

L’escrutini publicat fou un 47% per Mwai Kibaki , un 44% per Roula Odinga, i un 9% per a Kalonzo Musyoka. Mwai Kibaki tenia el suport de la nació kikuyo i Raila Odinga de la nació luo.

Enmig d’acusacions de frau en aquestes eleccions, hi hagueren grans enfrontaments entre grups nacionals donant pas a unes 1.500 persones mortes. Fou en aquestes circumstàncies que Kenya va rebre la visita de Kofi Annan quan ja no era secretari de l’ONU

Kofi Annan va fer un esforç titànic per frenar un incipient conflicte armat. Com a bon africà sabia de les conseqüències que podia tenir una guerra civil a Kenya.

Kenya és la principal potència de l’Àfrica oriental perquè manté la zona lliura de conflictes en altres estats. Un aspecte especialment conegut és que, per exemple, manté a ratlla la milícia somali Al-Xabaab

Kofi Annan ha demostrat ser un gran africà