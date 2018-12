Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 2 de gener de 2019

Kinshasa és la capital asimètrica de la República Democràtica del Congo, abans Zaire. Brazzeville és la capital de la República del Congo, dos països germans. El Congo Kinshasa té poc menys la superfície d’Algèria, el país més extens de l’Àfrica. Tanmateix els climes no tenen res que s’assemblin

Algèria, un país mediterrani majoritàriament inserit en el el gran desert del Sàhara, es contraposa amb el Congo plenament tropical. Aquest país té una riquesa cultural exhuberant: francès, kikongo, suahili, lingala, xiluba, entre d’altres

La superfície és de 947.300 km2 (gairebé el doble que Espanya) amb una població pràcticament equivalent: uns 51 milions al Congo i uns 47 milions a Espanya

Terra on la violència ha devastat, primer Leopold de Bèlgica i després les dues guerres del Congo. En la segona hi moriren gairebé 5 milions de persones per manca d’alimentació

Internet és la nova arma a la RD Congo contra la guerra i el frau electoral. Recentment hi ha aparegut una passa d’ebola a hores d’ara encara no resolta

Kinshasa, a vegades escrita com Kinsasa i coneguda fins a 1966 com Léopoldville (en francès, Léopoldville i en neerlandès, Leopoldstad), és la capital i la major ciutat de la República Democràtica del Congo.

Es tracta del centre administratiu, econòmic i cultural del país. Segons l’article 2 de la Constitució de la República Democràtica del Congo de 2006 posseeix al seu torn l’estatus administratiu de ciutat i provincia.

Es troba a la riba esquerra del riu Congo, abans que el riu arribi a les cataractes Livingstone, i situada davant de Brazzaville, la capital de la República del Congo, de la qual només la separa el riu. Estimacions per a 2009 xifraven en 9.518.988 el nombre d’habitants de la ciutat.

Al costat de la capital de la República del Congo, que compta amb una població en la seva àrea metropolitana de 1,5 milions d’habitants, forma l’Àrea metropolitana de Kinshasa-Brazzaville, que amb una població calculada per al 2009 de més de deu milions d’habitants, la tercera conurbació més gran de África. És la ciutat més poblada d’Àfrica després de Lagos i El Caire.

S’estén sobre més de 30 km d’est a oest i sobre més de 15 km de nord a sud (Barcelona s’estén de mar a muntanya uns 5 km i perpendicularment uns 15 km). Una part important de la superfície de la regió de Kinshasa és rural, coberta per una sabana arbrada amb alguns arbustos.

La comuna rural de Maluku, en la part oriental de la província, ocupa el 79% del territori. De fet, aquesta és una ciutat de forts contrastos, amb elegants sectors residencials, comercials i universitats com també barris pobres, i per tant, de vastes zones «rurals» embolicant la ciutat, fins al punt de formar explotacions agrícoles i botàniques en la mateixa ciutat.

Font: ARA i wikipedia