Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 1 d’abril de 2019

Kinshasa, a vegades escrita com Kinshasa i coneguda fins a 1966 com Leopoldville (en francès, Léopoldville i en neerlandès, Leopoldstad), és la capital i la major ciutat de la República Democràtica del Congo. Es tracta del centre administratiu, econòmic i cultural del país. Segons l’article 2 de la Constitució de la República Democràtica del Congo de 2006 posseeix al seu torn l’estatus administratiu de ciutat i provincia.4

Es troba a la riba esquerra del riu Congo, abans que el riu arribi a les cataractes Livingstone, i situada davant de Brazzaville, la capital de la República del Congo, de la qual només la separa el riu. Estimacions per a 2009 xifraven en 9.518.988 el nombre d’habitants de la ciutat. Al costat de la capital de la República del Congo, que compta amb una població en la seva àrea metropolitana de 1,5 milions d’habitants, forma l’Àrea metropolitana de Kinshasa-Brazzaville, que amb una població calculada per al 2009 de més de deu milions d’habitants, la tercera conurbació més gran d’Àfrica. És la ciutat més poblada d’Àfrica després de Lagos i El Cairo

S’estén sobre més de 30 km d’est a oest i sobre més de 15 km de nord a sud. Una part important de la superfície de la regió de Kinshasa és rural, coberta per una sabana arbrada amb alguns arbustos. La comuna rural de Maluku, en la part oriental de la província, ocupa el 79% del territori. De fet, aquesta és una ciutat de forts contrastos, amb elegants sectors residencials, comercials i universitats com també barris pobres, i per tant, de vastes zones «rurals» embolicant la ciutat, fins al punt de formar explotacions agrícoles i botàniques en la mateixa ciutat.

República Democràtica del Congo (en francès: République démocratique du Congo, a kikongo: Repubilika ja Kongo Demokratika, en suahili: Jamhuri ja Kidemokrasia ja Kongo, a lingala: Republiki ja Kɔngɔ Demokratiki, a Chiluba: Ditunga dia Kongu wa Mungalaata ), també conegut popularment com la RD Congo, Congo Democràtic, el Congo-Kinshasa, o Congo de l’Est i denominat Zaire entre els anys 1971 i 1997, és un dels cinquanta-quatre països que formen el continent africà. La seva capital i ciutat més poblada és Kinshasa.

Situat a la regió equatorial d’Àfrica, comprèn gran part de la conca del riu Congo, estenent-se fins la regió dels grans llacs. És el segon país més extens del continent, després d’Algèria. Limita amb la República Centreafricana i Sudan del Sud al nord, Uganda, Ruanda, Burundi, i Tanzània a l’est, Zàmbia i Angola al sud, i la República del Congo a l’oest. Té accés al mar a través d’una estreta franja de 37 km de costa, seguint el riu Congo fins al golf de Guinea. El nom Congo troba el seu origen en els nadius bakongo, assentats en les riberes del riu Nzadi o Zaire, rebatejat en portuguès com a riu Congo.

La RDC compta amb una rica i variada història que s’inicia amb els primers immigrants bantús que van arribar a la zona, la qual es convertiria en l’epicentre del gran Regne del Congo a mitjan segle XV.

El territori va ser reclamat per l’Associació Internacional Africana (propietat del rei Leopold II de Bèlgica) com a Estat Lliure del Congo.

El rei va aplicar una colonització particularment brutal, que va deixar com tràgic saldo entre cinc i deu milions d’homes, dones i nens assassinats. La colònia del Congo Belga aconseguiria la independència el 1960, per transformar-se al Zaire sota l’ègida del dictador Mobutu Sese Seko.

Durant el govern de Sese Seko el país es va veure sotmès a un govern autoritari, violent i cleptòcrata, que va arruïnar l’economia del Congo. La caiguda d’aquest últim va provocar l’inici d’una greu guerra civil que degeneraria en una conflagració continental, en la qual van intervenir forces armades de més de set països, deixant com tràgic saldo més de quatre milions de morts. El resultat va ser la intervenció de l’ONU amb les seves forces de pau organitzades en la MONUC.

Entre 2003 i 2007 el país va viure una tensa calma, sota la direcció d’un govern de transició. A finals de 2006 hi va haver comicis en què es va resultar electe per a president Joseph Kabila, qui fins llavors exercia les funcions interinament.

Es troba dins de la llista de països megadiversos

Font: wikipedia