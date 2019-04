Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 6 d’abril de 2019

Kigali és la capital nacional de Ruanda, situada al centre del país. Pertanyent a la província de la qual és ella mateixa, ja que té estatus de tal. Fundada el 1907 durant el domini alemany, la ciutat va esdevenir la capital del país després de la independència el 1962.

Abans de la independència, el 1962, Bèlgica administrava el país des de l’actual capital de Burundi, Bujumbura. La capital tradicional de Ruanda era la seu del rei mwami en Nyanza i el poder colonial tenia seu a Butare, llavors anomenada Astrida. Amb la independència es va escollir a Kigali i no a Butare com a capital, per la seva posició al centre geogràfic del país. Des que és la capital de Ruanda, la població de Kigali ha augmentat notablement. La xifra en els anys 1960 era de 5.000 habitants.

Escenari a partir del 7 d’abril de 1994 del assassinat de milers d’hutus i tutsis, així com de combats entre l’exèrcit governamental i les milícies del Front Patriòtic Ruandès.

Està edificada en una zona de pujols, amb una altitud que varia entre els 1433 i els 1645 metres, el que fa que tingui un relleu força accidentat. El paisatge que mostra Kigali és amb molta varietat d’arbres i plantes.

Entre els edificis importants estan l’edifici de l’aeroport i l’ambaixada xinesa. Al Mercat d’Artesans es pot admirar com elaboren els diferents estris típics. Un altre lloc d’importància és l’Església Episcopal.

Compta amb diversos hotels, algun d’ells de luxe, i amb restaurants on apreciar menjar ruandès, francès, hindú i moltes més. La seva oferta cultural inclou galeries d’art, llocs de música live, el ballet nacional de Ruanda i altres activitats culturals.

Ruanda és el nom oficial és República de Ruanda (en Kinyarwanda, Repubulika y’u Rwanda, en anglès, Republic of Rwanda, en francès, République du Rwanda), és un país de l’Àfrica Oriental sense sortida al mar. Limita amb Uganda, Burundi, la República Democràtica del Congo i Tanzània. És un petit país situat a la regió dels Grans Llacs d’Àfrica; conegut com les “boires d’Àfrica”, també per la seva fauna salvatge, principalment per les seves goril·les de muntanya, per les seves ciutats típiques i pels parcs nacionals i paratges naturals que ofereix el seu paisatge muntanyós. El seu terreny fèrtil i muntanyós que li dóna el títol de “Terra de les mil turons” ha de suportar les poblacions més denses del continent africà.

Ruanda és un país de rendes baixes, que en l’última dècada està aconseguint les cotes de creixement més altes del continent. Gran part de la població treballa en l’agricultura, principalment de subsistència, però hi ha una creixent producció mineral i processament de productes agrícoles. El turisme és actualment la principal font de renda del país, i des de 2008 la mineria ha sobrepassat al cafè i te com a principal font de productes per a exportació.

Tot i que és recordat encara avui per les sagnants guerres que ho van assotar a final del passat segle, i particularment pel genocidi ocorregut el 1994, en el qual les morts van superar el milió de persones, Ruanda és, dues dècades més tard, el país més segur del continent i el cinquè a nivell mundial, segons l’informe Gallup 2015

Font: wikipedia