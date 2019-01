Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 13 de gener de 2019

Khartum és la capital del Sudan i de l’estat homònim. Es troba en el lloc on el Nil Blanc, procedent d’Uganda, s’uneix amb el Nil Blau, que ve d’Etiòpia, formant el Nil, que segueix el seu curs des de Khartum cap a Egipte i el mar Mediterrani

La ciutat té més d’un milió d’habitants, però forma juntament amb Khartum Nord (A-Khartum al-Bahri) i Omdurman (Umm Durman) una metròpoli de gairebé vuit milions d’habitants, separades pels diferents braços del Nil

En àrab es diu Al-Khartum (que vol dir literalment ‘trompa d’elefant’). En castellà s’escriu Jartum, en anglès i francès es coneix com Khartoum mentre que en italià i alemany s’anomena Khartum

Khartum fins fa poc ha esdevingut protagonista de la premsa internacional com a capital del Sudan per dues guerres molt cruels: Darfur i el Sudan del Sud, territori que va perdre no fa massa temps. La guerra del Darfur esdevingué molt sòrdida. La del Sudan del Sud passà aquest a la independència, però ara hi ha una cruenta guerra civil

Durant els anys 1970 i anys 1980, Khartum va ser la destinació de centenars de milers de refugiats estrangers que fugien dels conflictes en països veïns com Txad, Etiòpia i Uganda. Els refugiats es van assentar en suburbis als afores de la ciutat. Des de mitjans de la dècada de 1980 va tenir grans quantitats de refugiats, a causa de la guerra civil i el conflicte de Darfur. S’han instal·lat al voltant de Khartum

Després dels atacs contra ambaixades nord-americanes de 1998, els Estats Units van acusar al grup Al-Qaida, dirigit per Ossama bin Laden, d’aquests atacs i van bombardejar amb míssils creuer una fàbrica de productes farmacèutics de Khartum el 20 d’agost de 1998, creient que es tractava d’una factoria d’armes químiques per part dels terroristes

L’arc format des del Sudan fins Mauritània són part de la Lliga Àrab encara que hi ha d’altres països africans que en formen part. Això posa de manifest la gran importància que té el món àrab dins d’Àfrica. Mig Àfrica és musulmana.

El clima de Khartum és àrid o desèrtic, el que fa que les seves temperatures siguin elevades durant tot l’any i les precipitacions anuals són pràcticament inexistents a excepció dels mesos de juliol i agost. Una altra de les característiques del clima de Khartum és el gran salt tèrmic que es produeix entre el dia i la nit amb una variació mitjana de 16 ºC. Khartum va ultrapassar no fa pas massa temps els 50ªC

Khartum té una economia pròspera, concentrant la major part de l’activitat econòmica del país, la ciutat està vivint un important desenvolupament impulsat per la riquesa petroliera del Sudan. La que va ser una ciutat enmig del desert però a la vora del Nil, s’ha convertit en els últims anys en una gran urbs amb un creixement econòmic impensable en altres països africans. L’economia del Sudan té unes taxes de creixement per sobre del 10% i això repercuteix en la imatge de la capital que no para de créixer i de construir noves infraestructures, gràcies al petroli

Entre les indústries tradicionals de la ciutat destaquen: la impressió, fabricació de vidre, el processament d’aliments i tèxtils

Font: wikipedia