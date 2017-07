Kenya, país clau

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 de juliol de 2017

Kenya va ser fa pocs anys a punt d’iniciar una guerra civil (2007). Tot va ser arran de les eleccions presidencials entre els rivals Emilio Kwai Kibaki (47%), Raila Odinga (44%), i Kalonzo Musyoka (9%) quan Kibaki i Odinga van generar una espiral de terror perquè ambdós volien manar

No direm que tot ho va salvar l’exsecretari general de Nacions Unides, el ghanès Kofi Annan, però, si no tot, va fer molt

Potser el que va ajudar a fer claudicar ambdós marrans va ser fer-los adonar que eren una potència regional sense pal·liatius. El control de les milícies somalis Al-Xabaab era un fet clau

Encendre una guerra civil a Kenya era sinònim de calar foc a molts km de distància de les fronteres, Kenya era un polvorí. Tot perquè dos il·luminats van creure que creant el caos urbà decantaria a un dels dos

El raonament com es pot veure és ridícul. Perquè se n’adonessin li va costar molt a Kofi Annan

Kenya és un dels principals països de l’Àfrica a més de ser un país relativament força desenvolupat. Kenya té de tot, però potser no per a tothom, no hi falta de res, no té encara prou capdavanters que facin avançar amb força al país

Molta gent coneix Kenya pels seus parcs naturals com ara el que toca al casc urbà de Nairobi. Els massai són coneguts arreu del món per les seves teles vermelles, però hi ha coses que s’han de millorar més

Faig referència a una història d’amor recollida en una revista africana. Un noi massai i una noia europea nòrdica es van enamorar i es van casar. Se’n van anar a viure a Nairobi on hi van obrir un comerç. El noi va començar a tenir gelos dels clients de la seva dona. Tot es va ensorrar