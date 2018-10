Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 25 d’octubre de 2018

Una de les dones més audaces que he vist és l’Herminia Nubiola Muck, secretària de la fundació Kalilu Jammeh, fins fa relativament poc associació. Poc després de l’arribada del gambià Kalilu Jammeh a casa nostra

Kalilu Jammeh va fer una de les odissees que pocs gosen fer. Va arribar al nostre país abans del 2006 per casar-se poc després amb la catalana Herminia Nubiola Muck. La seva muller es va llançar a l’arena per enaltir la figura de Kalilu Jammeh. El viaje de Kalilu Jammeh va ser l’inici visible de l’origen de l’associació

Aquest llibre relata les peripècies que va passar fins arribar al nostre país. Va ser una experiència amarga que Kalilu no vol que es repeteixi en joves connacionals. Ha posat tota la infanteria per evitar que aquests gambians iniciïn un camí incert cap a la diàspora

Segons diu en Kalilu el seu objectiu era estudiar Política i Història per entornar-se’n a ajudar el seu país, però tot va esdevenir una lluita per la supervivència. Ara en Kalilu forma joves gambians a casa seva per tal que no facin les imprudències que va fer

A l’altra banda de la barrera hi ha el també gambià Ibrahim que afirma a l’ARA: “Diuen que sóc un perdedor, però l’important és que he sobreviscut”. L’Ibrahim és un repatriat des d’Europa: “No volia passar ni una nit més a Líbia, estic content de tornar al meu país”, explica

Tant l’Ibrahim com en Kalilu han tornat a Gàmbia, un com un perdedor i l’altre com un guanyador. En Kalilu té ara dona i socis en la batalla contra l’emigració. En Kalilu té ara una ocupació noble i estable, però, l’Ibrahim, què fa a hores d’ara ?