Kabila reprimeix els que reclamen la seva dimissió

22 des 2016 per SDRCA

ARA – 22 de desembre de 2016

Els dies passen i a la República Democràtica del Congo continuen les protestes als carrers. L’objectiu és denunciar la jugada política del totpoderós Joseph Kabila per aferrar-se a la presidència més enllà dels dos mandats que fixa la Constitució. El termini màxim perquè abandonés el poder acabava el 19 de desembre, però el president ja s’havia assegurat l’aval del Tribunal Constitucional per continuar-hi fins que es puguin convocar eleccions amb garanties, el 2018. Les previstes per al passat mes de novembre van ser cancel·lades argumentant problemes tècnics i falta de pressupostos, segons les excuses oficials.

Només en els últims cinc dies han mort almenys 21 persones, que s’afegeixen a les desenes de víctimes de mesos anteriors. Les Nacions Unides parlaven ahir de “gran preocupació” per l’elevat nombre de detinguts, que organitzacions a favor dels drets humans estimen en no menys de 275. Entre els arrestats hi ha periodistes i activistes de grups com LUCHA, que reivindiquen la transformació democràtica del Congo i la renúncia de Kabila.

Kabila va arribar a la presidència sense preveure-ho, com a recanvi natural del seu pare, Laurent-Désiré, assassinat l’any 2000. No va ser fins al 2006 que Joseph va ser escollit a les urnes per primer cop, i va ser reelegit el 2011 per a un segon i, segons la llei, últim mandat. La notícia que Kabila es mantindria més enllà de dues legislatures va provocar aldarulls als carrers, en una societat cada cop més mobilitzada gràcies a les xarxes socials, i el desplaçament forçós d’1,6 milions de persones, que van fugir de la violència desfermada.

Enfront de Kabila, l’oposició s’ha presentat en bloc. Al capdavant hi ha Étienne Tshisekedi, que va arribar a ser primer ministre del dictador Mobutu. Ha cridat els congolesos a resistir pacíficament el “cop d’estat” del president. L’Església catòlica intenta prendre la iniciativa en la reconducció de l’enèsima crisi d’un país que des de la independència (1960) no ha tingut una transició política pacífica i ha patit la guerra més sagnant després de la Segona Guerra Mundial, amb uns cinc milions de morts. Al Congo, rebost dels minerals indispensables per a la tecnologia, hi ha una setantena de grups armats que lluiten pel control de l’extracció i producció de les mines.