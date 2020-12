“Junts  AVANcem”

Posted by

Marlène Mevong Mba – Banco Mediolanum – 2 de desembre de 2020

Aquesta setmana vull parlar-te de “Petit Avan”, el servei d’atenció a la Infància i Adolescència de la Fundació Avan.

En ella s’atén diàriament als més petits de la casa que pateixen dany cerebral, TDHA, TEA, trastorns del neurodesenvolupament, disfuncions del procés sensorial, o alteracions diverses de la comunicació i el llenguatge, de l’aprenentatge, del comportament i emocionals.

T’adjunto infografia amb informació més detallada dels serveis que “Petit Avan” ofereix, des d’assessorament, orientació diagnòstica, formació o teràpies pels nens i les seves famílies.

Si et plau, no esperis al dia de la gala per fer la teva aportació i comença a col·laborar amb nosaltres. El teu granet de sorra, en aquest moments, més que mai és essencial!!

https://www.migranodearena.org/reto/petit-avan-una-nueva-sede-para-los-mas-pequenos