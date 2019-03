Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 26 de març de 2019

Juba, també escrit com Yuba (en anglès: Juba), és la capital de Sudan del Sud i la ciutat més poblada del país. És també la capital de Equatoria Central, un dels deu estats en què es subdivideix Sudan del Sud. Es tracta, d’altra banda, d’un important port fluvial, situat a la vora del Nil Blanc.

Al segle XIX es va establir un lloc comercial i una missió anomenada Gondokoro en els voltants de Yuba. Era el lloc d’avançada més meridional de la guarnició turca, composta per un grapat de soldats, majoritàriament malalts de malària i de la febre d’aigües negres que dominaven la regió.

Gondokoro va ser també la base de l’explorador i activista Samuel Baker durant les seves expedicions al que al segle XXI és Sudan del Sud i el nord d’Uganda, des de 1863 fins 1865 i des del 1871 fins 1873 respectivamente.3

En 1922, un petit nombre de comerciants grecs va arribar a la zona i va fundar Yuba a la riba occidental del Nil Blanc. Els grecs, que tenien excel·lents relacions amb la tribu indígena de Yuba (els Bari), van construir el que és el modern Districte de Negocis.

Els edificis que al segle XXI alberguen el Banc comercial de Buffalo, el Banc comercial del Nil, l’Hotel Paradise, la Casa del Cònsol de Noruega així com molts altres, van ser construïts originalment pels grecs i van ser les úniques estructures permanents que hi va haver fins principis de la dècada de 1990.

Entre 1899 i 1956, Yuba es trobava al Sudan Anglo-Egipci, que era administrat conjuntament pel Regne Unit i Egipte. L’esperança britànica d’unir la part sud del Sudan amb Uganda es va esvair en 1947 a causa d’un acord realitzat a Yuba, també conegut com la Conferència de Yuba, per unificar el Nord i el Sud del Sudan. El 1955, una rebel·lió de soldats del Sud, oriünds de la ciutat Torit, va desencadenar la primera guerra civil sudanesa, que no va acabar fins a 1972. Durant la segona guerra civil sudanesa, Yuba va ser un lloc estratègic en el qual es van lliurar de nombrosos combats.

El 2005 Yuba va esdevenir la seu provisional i la capital del govern semiautònom del Sudan del Sud, encara que la capital proposta provisionalment abans de la signatura de l’Acord General de Pau era Rumbek. Amb l’arribada de la pau, les Nacions Unides van augmentar la seva presència a Yuba; fins a aquest moment moltes de les seves activitats al Sudan del Sud havien estat gestionades des de Kenya.

Sota la direcció de l’Oficina Per a la Coordinació d’Assumptes Humanitaris (OCHA), l’ONU va establir un campament conegut com «campament OCHA», que va servir de base per a molts dels seus organismes i d’organitzacions no governamentals.

Sudan del Sud, oficialment República de Sudan del Sur (en anglès, Republic of South Sudan) és un país sobirà situat a Àfrica Oriental, amb capital a la ciutat de Yuba. Sudan del Sud limita amb el Sudan al nord, Etiòpia a l’est, Kenya, Uganda i la República Democràtica del Congo al sud i amb la República Centreafricana a l’oest.

El territori que actualment conforma Sudan del Sud va ser part del Sudan Anglo-Egipci i després, de la República del Sudan des de la seva independència en 1956. Sudan del Sud, habitada per múltiples ètnies nilòtiques principalment cristianes i animistes, va quedar sota el domini del sector nord-sudanés , de predominança àrab i musulmana. Al setembre de 1983, el llavors president del Sudan, Yaafar Mohammed Numeiri, va crear un estat federal que incloïa tres estats federats al Sudan del Sud, però més tard els va dissoldre, el que desdencadenà l’inici de la segona guerra civil entre les tropes sudaneses i el secessionista Exèrcit d’Alliberament del Poble de Sudan. El govern sudanès va permetre l’autonomia de la regió després d’un acord de pau signat el 9 de gener de 2005 a la ciutat kenyana de Naivasha

En virtut d’aquest acord, el Sudan del Sud es va convertir en una regió autònoma del Sudan amb el seu propi govern i una Constitució interina, aprovada el 5 de desembre de 2005, que va definir la celebració d’un referèndum d’independència entre el 9 i el 15 de gener de 2011. El 7 de febrer de 2011 es van fer públics els resultats oficials, que van llançar un suport del 98,83% als partidaris de la independència, la qual va ser proclamada el 9 de juliol de 2011

Sudan del Sud es va convertir així en l’estat sobirà més jove del món al març de 2015 Sudan del Sud va ingressar com el membre 134 del G-77. Sudan del Sud ha patit violència ètnica i ha estat en una guerra civil des de 2013; i a partir de 2017, tenia la puntuació més alta en l’Índex d’Estats Fràgils (abans, l’Índex d’Estats Fallits), superant a Somàlia.

Font: wikipedia