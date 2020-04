Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – dimarts, 21 d’abril de 2020

El meu missatge d’avui va dirigit a un col·lectiu amb un espectre d’edats força heterogeni, els joves

Els joves d’avui dia heu començat a desenvolupar els vostres somnis personals. per una banda sou els que per majoria d’edat esteu sortint de les escoles, instituts i universitats

Sou persones que teniu molta empenta, que mai heu de renunciar als vostres somnis. Alguns de vosaltres tindreu a hores d’ara nadons o fills molt petits. És molt probable que a hores d’ara patiu pels vostres ingressos

Tot això del coronavirus serà no res en un immediat futur, almenys des d’un punt de vista emocional

Una característica que, de ben segur us afecta, és la capacitat de continuar ingressant diners per la vostra subsistència. L’avantatge d’aquesta situació és que el nostre medi ha quedat congelat per a tothom.

No us amoïneu, amb la vostra força aconseguireu tot allò que voleu. En l’apartat de jovent, hi ha un col·lectiu important: els estudiants…!

Jo, com a catòlic que sóc, us vull explicar la meva experiència. Els sants de la meva major estimació són: sant Josep, sant Pere, i sant Ignasi de Loyola. Sant Ignasi de Loyola va ser un gran militar, a qui Déu va cridar a files

Sant Ignasi de Loyola va imposar als seus seguidors l’estudi perquè l’estudi allibera. Ben podria ser el vostre sant patró perquè com a estudiants que sou n’heu de treure el major rendiment

Faig una crida a tots els qui tenen com a armes els llibres perquè així us coneixereu millor. Vull fer des d’aquí una crida per desvetllar ànimes inquietes pel seu futur

“La victòria ha de ser de tots o no serà”