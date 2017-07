Joseph Kony, el carnisser d’Uganda

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 7 de juliol de 2017

No recordo exactament quan un destacament militar dels Estats Units va aterrar a Uganda amb la finalitat de capturar el carnisser Joseph Kony

Per dir alguna cosa jo situaria aquesta arribada al voltant de fa uns cinc anys. L’escamot americà va arribar equipat amb les últimes tecnologies que havien de permetre la seva imminent caiguda

No ha estat així per la qual cosa Estats Units ha decidit retirar-se’n, però abans el cabdill del Lord’s Resistance Army (LRA) havia experimentat una sèrie de revesos polítics a la seva Uganda natal

En Kony afirma que aquest LRA és d’inspiració cristiana. De fet, LRA s’assembla com dues gotes d’aigua a l’estat islàmic, autodefinit musulmà

Les atrocitats que ha fet Joseph Kony en nom de la religió són clarament imperdonables. Joseph Kony assenyala que el mal pot estar inspirat en plantejaments heterodoxos sigui quina sigui la religió

El Lord’s Resistance Army no té res per envejar a Boko Haram de Nigèria. Sembla mentida que la ment humana pugui cristal·litzar en l’horror

Las seves activitats no s’han centrat només a Uganda sinó a països veïns. Per no malmetre el procés d’independència del Sudan del Sud els americans van estar esperant per intervenir-hi tot just després d’aquesta independència (2011). Tot just després els americans van accedir als boscos d’Uganda