José Cobo indaga sobre ‘La paradójica realidad de Dios’: «El monoteísmo significó una ruptura con respecto a la idea religiosa del más allá»

Fragmenta Editorial – 9 de desembre de 2020

La paradójica realidad de Dios, el nuevo libro de José Cobo, «se ocupa del Dios bíblico y, en concreto, de lo que hay detrás de la distinción entre el verdadero y el falso Dios», como él mismo reconoce al principio.

«El monoteísmo significó una ruptura con respecto a la idea religiosa del más allá: Dios se encuentra presente no como el titiritero que maneja los hilos desde arriba, sino como el Dios que retrocedió más allá de lo creado, incluso de los cielos», apunta Cobo. «La paradójica realidad de Dios es que su presencia es la de un ausente, la de un Dios que no se deja asimilar como dios. Al fin y al cabo, el Dios bíblico nunca fue homologable a lo que la conciencia religiosa entiende espontáneamente por divino.»

Para el profesor José Cobo «el creyente se dirige a un Dios que aún no es sin la entrega del hombre. No exige culto, sino respuesta hacia los más débiles. Tan solo desde la propia desnudez o desamparo podemos responder a la demanda infinita de los que fueron desnudados por un mundo sin piedad. De ahí la paradoja: los capaces de Dios no son aquellos que creen contar con el apoyo de la divinidad, sino quienes no parece que cuenten ni siquiera para Dios.»

La paradójica realidad de Dios consta de 14 capítulos divididos en varios apartados, en los que reflexiona sobre cuestiones claves del relato bíblico, la tradición judeocristiana y sobre cuestiones fundamentales como el mal, la persona o la redención.

Cobo, una de las nuevas voces en el campo de la reflexión religiosa, realiza en La paradójica realidad de Dios una actualización novedosa de la teología de la liberación que ya inició en su anterior libro, Incapaces de Dios (2019), trilogía que culminará en 2021, aunque los títulos pueden leerse de forma independiente.

José Cobo (Lleida, 1962) es licenciado en filosofía por la Universidad de Barcelona. Desarrolla su carrera docente en el Colegio de San Ignacio-Sarriá, donde imparte clases de historia de la filosofía. Su trabajo intelectual se centra en la necesidad de recuperar la dignidad epistemológica de la tradición cristiana sin caer en el antiguo fideísmo y en constante diálogo con, por un lado, la crítica moderna de lo trascendente, en particular la que encontramos en los escritos de Nietzsche, y, por otro, con las tendencias transconfesionales vigentes hoy en día. Su pensamiento es por un lado heredero de la teología de Karl Barth, Jürgen Moltmann y Eberhard Jüngel, así como del pensamiento judío de Franz Rosenzweig, Walter Benjamin y, sobre todo, Emmanuel Levinas. Escribe diariamente en el blog «La modificación». Es miembro de Cristianisme i Justícia, donde, desde hace unos años, imparte cursos sobre la significación y vigencia de la fe cristiana.