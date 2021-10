Jordi Cuixart té una proposta

Posted by

Òmnium Cultural, 25 d’octubre de 2021

El pròxim 2 de novembre arribarà a les llibreries el nou llibre de Jordi Cuixart i, com a soci d’Òmnium, t’oferim l’oportunitat de reservar-lo ara, de manera anticipada.

Descobreix la proposta de Jordi Cuixart: des de la societat civil per a la societat civil. Un llibre emocionant, valent, lúcid i inspirador que recull els aprenentatges col·lectius dels últims anys per encarar el futur i enfortir la lluita per l’autodeterminació des de l’activisme. El pots tenir abans que ningú!