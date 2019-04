Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 24 d’abril de 2019

Johannesburg (en afrikaans i en anglès, Johannesburgg, en zulu: Igoli, ‘lloc de or’) és la ciutat més gran i poblada de Sud-àfrica. És la capital de la província de Gauteng, la més rica d’aquest país i la quarta economia més gran de l’Àfrica austral. Col·loquialment els sud-africans en diuen Joburg, Jozi, 3 o JHB. Així mateix és considerada el principal centre econòmic i financer del país.

Aquesta ciutat és una de les 40 àrees metropolitanes més grans del món i una de les úniques tres d’Àfrica oficialment denominades “ciutat global” (classificada com una ciutat de classe mundial); les altres dues són el Caire i Cape Town

Erròniament, se li confon amb la capital de Sud-àfrica (aquest país posseeix tres ciutats capitals oficials, de les quals Johannesburg no forma part). No obstant això, allí se situa el Tribunal Constitucional, la cort de major rang de tot Sud-àfrica.

A Johannesburg hi comerç a gran escala d’or i diamants, per la seva ubicació privilegiada en l’àrea dels turons de Witwatersrand molt riques en minerals.

Johannesburg rep visitants per mitjà de l’Aeroport Internacional O.R. Tambo, el més gran i amb més circulació a Àfrica i porta aèria a la resta del sud d’Àfrica.

És una de les poques grans ciutats del món que ni estan a la costa, ni posseeixen un riu important o canal que la comuniqui amb el mar (com Madrid o Berlín). Els canvis en les fronteres municipals portades a l’efecte en l’any 2000, han fet que la població arribés als 3 milions (5.610.000 el 2013).

La població de l’àrea metropolitana (que inclou els altres municipis del Gauteng excepte Pretòria) s’estima actualment en uns 9 milions d’habitants.

Això la converteix en la tercera ciutat més poblada d’Àfrica després del Caire i Lagos.

Johannesburg és una ciutat amb un contrast molt fort entre la minoria de blanca (17%) que viu amb paràmetres de país desenvolupat i una població de negra (73%) amb uns nivells de vida tercermundistes.

La ciutat es troba en la línia divisòria d’aigües entre els oceans Atlàntic i Índic.

El disseny actual de la bandera va ser adoptat el 16 de maig de 1997, en substitució d’una versió anterior de la bandera que havia estat en servei des del 20 d’octubre de 1970.

El disseny és una tricolor-fimbriada vertical amb els colors: blanc, blau, verd i rojo.6 El nou escut d’armes de la ciutat de Johannesburg es mostra en el centre de la bandera a la franja verda, al centre d’un trast heràldic en un disc blanc sobre un fons negre. La bandera fa clara al·lusió als colors de la nova bandera nacional de Sud-àfrica, on s’inclou l’escut d’armes de la ciutat de Johannesburg

Sud-àfrica, oficialment la República de Sud-àfrica és un país sobirà, membre de la Unió Africana, situat a l’Àfrica austral i la forma de govern és la república parlamentària. El seu territori està organitzat en nou províncies. La seva capitalitat té un estatus especial, ja que la componen tres ciutats: Pretòria, seu del poder executiu; Bloemfontein, seu del poder judicial, i Ciutat del Cap, seu del poder legislatiu Així mateix, la ciutat més poblada del país és Johannesburg, sent aquesta més una de les 40 àrees metropolitanes més grans del món

Posseeix 2.798 quilòmetres de costa en els oceans Atlàntic i Índic. Limita al nord amb Namíbia, Botswana i Zimbàbue, a l’est amb Moçambic i Suaziland, mentre que Lesotho és un territori envoltat pel territori sud-africà

Sud-àfrica és conegut per la seva diversitat de cultures, idiomes i creences religioses, per la qual cosa se li coneix com la nació de l’arc de Sant Martí. Onze idiomes són reconeguts com a oficials per la Constitució de Sud-àfrica. Dos dels onze idiomes són d’origen europeu: l’afrikaans, idioma que prové directament del neerlandès i és parlat per la majoria de la població blanca i mestissa, i l’anglès. Encara que l’anglès té un important paper en la vida pública i comercial és, però, el cinquè idioma per parlants nadius

Sud-àfrica és un país ètnicament divers. El 79,5% de la població sud-africana és negra, la qual està dividida en diferents grups ètnics que parlen diferents llengües bantús, nou de les quals són oficials. A més compta amb les majors comunitats d’habitants de procedència europea i índia, així com de comunitats multiracials del continent.

Sud-àfrica és un dels membres fundadors de la Unió Africana, i té la major economia del continent entre tots els membres. És també membre fundador de l’ONU i del NEPAD. El país és membre de la Mancomunitat de Nacions, el Tractat Antàrtic, el G77, la ZPCAS, la SACU, l’OMC, l’FMI, el G20, el G8 + 5, els civets, els BRICS, entre d’altres

Sud-àfrica és també un país en què hi ha grans desigualtats entre els diferents grups socials; mentre hi ha grans fortunes i les capitals estan entre els principals centres de negoci d’Àfrica, aproximadament una quarta part de la població sud-africana es troba sense feina i viu amb menys d’1,25 dòlars nord-americans al dia

Posseeix una rica fauna i flora pel que es troba dins de la llista de països megadiversos

Font: wikipedia