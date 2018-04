Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 6 d’abril de 2018

Els 18ns Jocs del Mediterrani ajorntats l’any passat tindran lloc a Tarragona des del 22 de juny a l’1 de juliol de 2018. L’ajornament no ha tret encara la son als organitzadors perquè la seu ha de renunciar a obres per ser-hi a temps. Ara falten encara no tres mesos per la inauguració

Un aspecte important d’aquest Jocs és que es faran no només a Tarragona sinó a d’altres 15 municipis més entre els quals inclús hípica a Barcelona i piragüisme i rem a Castelldefels. Aquesta descentralització dels Jocs es fa sobretot per aprofitar algunes infraestructures dels Jocs de Barcelona 1992

Més enllà d’estendre el moviment olímpic de Tarragona, hi trobo una bona distribució logística que permetrà desenvolupar activitats esportives alhora. Tot i que Tarragona s’enduu gran part dels esdeveniments (13 esports), també hi participa Reus (futbol, gimnàsia rítmica, gimnàsia artística). Altres municipis singulars són Altafulla, Calafell, Cambrils, Constantí, El Morell, El Vendrell, La Pobla de Mafumet, La Selva del Camp, Salou, Torredembarra, Valls, i Vila-Seca

26 Comitès olímpics nacionals participaran als Jocs Tarragona 2018 entre els que destaquen 5 d’africans (Algèria, Egipte, Líbia, el Marroc, i Tunísia) així com Andorra i Espanya. A més, per aquesta banda europea hi seran també presents Albània, Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Eslovènia, França, Grècia, Itàlia, Kosovo, Macedònia exyugoslava, Malta, Mònaco, Montenegro, Portugal, San Marino, Sèrbia, Turquia, i Xipre. Només queden per esmentar els països asiàtics del Líban, i Síria

Roma va fundar Tarragona (Tàrraco) l’any 197 aC, capitalitat de la província tarraconensis que va abarcar més de la meitat de la península ibèrica, al costat de la Bètica i la Lusitània. La línia divisòria amb aquestes dues altres províncies anava des de ben per sota de la actual Galícia fins més al sud de l’actual Múrcia

Tarragona es juga amb aquests Jocs l’interès d’arreu del món pel que fou aquesta ciutat romana, com a centre de cultura i turisme