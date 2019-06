Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 15 de juny de 2019

Els Jocs Olímpics d’estiu són el paradigma dels esdeveniments esportiu. Tòquio en serà la seu durant 2020. El record assenyala la darrera exhibició dels Jocs mediterranis celebrats a Tarragona (2018) després d’un retard tècnic d’un llastimós any

Els Jocs mediterranis agrupen països de la ribera de la Mediterrània (Àfrica, Àsia, Europa)

Consideracions pràctiques aconsellen celebrar uns Jocs ibèrics amb representants d’immigrats o nacionalitzats a Espanya. Fins fa poc no hi havia a Espanya representants dels diferents països africans. No hi havia representants de només Comores, Djibouti, Lesotho, Suaziland, i Zàmbia (Llibre blanc dels nascuts a l’Àfrica, SDRCA, 2012)

Espanya podria organitzar anualment una Copa africana de futbol o d’altres esports. El contacte entre persones afavoreix la transmisió cultural. En el ben entès que hi hauria 50 països africans, es podria considerar la presència d’Espanya i Andorra. El nivell hauria de ser amateur: persones que practiquen una activitat esportiva o artística, de manera no professional, com a aficionat, segons el Diccionari normatiu valencià

Espanya podria ser també representada redundant en Canàries, Ceuta i Melilla.

Serien 4 equips espanyols contra representants dels països africans presents en territori espanyol. A part de la invitació andorrana també es podria comptar amb Portugal, important exmetròpoli africana