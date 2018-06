Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 23 de juny de 2018

El Rei Felip VI d’Espanya va inaugurar ahir divendres 22 de juny de 2018 els XVIII Jocs del Mediterrani al cap d’un any de quan era previst. Les causes d’aquest ajornament només les saben les autoritats que ha estat damunt del tema

Aquest ajornament és especialment agre per al futbol perquè durant el mateixos dies es fan els partits de futbol dels Jocs i el partits del Mundial de futbol 2018. Els partits dels Jocs se celebren des de divendres 22 de juny fins al dissabte 30 de juny de 2018

Els equips africans que participen en el Mundial són Egipte, el Marroc, i Tunísia, al costat de Nigèria i del Senegal. Els equips africans que participen en els Jocs se solapen amb el Mundial: Egipte, el Marroc, i Tunísia.

També passa això amb d’altres països europeus com ara Espanya i França. La final del Mundial es farà el 15 de juliol de 2018.

Queda clar que el futbol dels Jocs tindrà un caràcter més aviat amateur. Això farà que els jugadors estiguin més motivats de cara a fer alta la seva bandera enmig d’un Mundial vibrant

Al final no recordarem que els Jocs hagin experimentat un retard d’un any degut segurament a una situació socioeconòmica adversa

És una llàstima que moltes parts del món desconeixin aquests Jocs mediterranis perquè diuen molt del que hi compartim, que ha donat pas a tantes cultures

No hi ha cap altre mar del món que abraci tres continents: Àfrica, Àsia, i Europa. Els fundadors d’aquests Jocs van precedir la constitució de la Unió per la Mediterrània

La veritat és que en aquest mar s’hi couen moltes coses, que sovint ens poden passar per alt. Hem de fer un recordatori de tot el que hi ha passat, i el que hi continua passant. No sé per què no es dóna la cobertura comunicativa que hi ha en d’altres esdeveniments, però confiem que el temps pugui madurar més aquesta història