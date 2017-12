Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 24 de desembre de 2017

La SDRCA va idear i dissenyar el 2007 una aplicació única en el seu temps, JMN Answers (www.jmnanswers.es). Aquesta app pionera té com a objectiu que l’usuari pugui trobar contactes a partir de disciplines acadèmiques

Inicialment JMN fou concebuda per al públic africà de casa nostra. Era una manera de trobar contactes entre la població autòctona. La SDRCA no havia copsat del tot la idiosincràsia de l’africanitat per la qual cosa va ampliar la capacitat d’entrada

JMN està creixent a hores d’ara, i continua essent molt superior a d’altres aplicacions molt populars avui dia. El secret de JMN és que troba de forma immediatta socis per a diferentes menes d’activitats

JMN compleix totes les normatives de protecció de le dades, inclosa la LOPD. JMN és completament estanca, ni la SDRCA pot saber els encreuaments que s’hi estableixen

La SDRCA només supervisa les sol·licituds d’alta, el demés queda en mans de l’usuari perquè només ha de seleccionar els camps de saber que li interessen per buscar o perquè el busquin

L’èxit de JMN rau en el nombre d’usuaris. Com més usuaris s’hi inscriuen, més contactes es poden establir.

L’ús de JMN és totalment gratuït…!

La SDRCA només us pot demanar que proveu JMN perquè estem oberts a tots els vostres comentaris. Si teniu dubtes, escriviu-nos si us plau a info@sdrca.es o a info@jmnanswers.es