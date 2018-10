Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 20 d’octubre de 2018

L’associació sense afany de lucre SDRCA (Barcelona, 2006) va idear, dissenyar, desenvolupar i explotar l’aplicació JMN Answers (2007) quan encara no hi havia les populars xarxes actuals

La idea anava dirigida als africans de Barcelona perquè es poguessin relacionar amb persones autòctones amb la finalitat de col·laboració. Aquesta xarxa JMN ha durat més de 10 anys

La SDRCA va avisar els clients que era el final del procés. Era l’hora de destapar l’olla per veure que els usuaris no arribaven ni a cent. Una desfeta total per a una iniciativa noble que no ha pogut reeixir

Durant el seu temps de vida la SDRCA hi va fer molts ajustos i correccions més que res per fer-la més atractiva. No s’hi ha pogut fer res

La forma de contacte era mitjançant títols de disciplines descrites per la UNESCO. Des del punt de vista de protecció de dades cap problema perquè ho va verificar un bufet d’advocats especialitzats

De res han servit les inversions realitzades per la SDRCA, la qual cosa fa més fonda la ferida. Una aplicació ben elaborada ha fet figa. Els usuaris han de saber que les seves dades han estat eliminades al costat de l’aplicació

Crear enllaços virtuals entre africans de Barcelona i de l’Àfrica amb persones autòctones d’aquí no és massa fàcil a no ser que s’hi apliquin recursos extraordinaris