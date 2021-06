Posted by

Decidim.Barcelona, 10 de juny de 2021

Ja ha arribat el moment!

Ja pots votar els projectes de Pressupostos participatius! Per primera vegada les veïnes i veïns no només proposen, sinó que també decideixen com invertir 30 milions d’€ als barris.

Del 10 al 20 de juny pots votar els projectes que consideris de 2 districtes de la ciutat: al districte on estàs empadronada i/o un altre districte a escollir. En quin(s) districte(s) votaràs?

I quines maneres tinc de votar? Cal que estiguis empadronada a la ciutat i tenir 14 anys o més.

DIGITALMENT: Pots votar els projectes que consideris de 2 districtes de la ciutat: al districte on estàs empadronada i/o un altre districte a escollir.

Vota al Decidim.barcelona!

PRESENCIALMENT: Del 14 al 20 de juny (de dilluns a diumenge) posem a disposició d’aquelles persones que necessitin suport:

19 punts d’acompanyament. Consulta l’horari del servei de suport a la votació.

Punts mòbils de suport a la votació als barris.

Gràcies per participar!