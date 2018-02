Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 8 de febrer de 2018

Per molt de renom que tingui l’estat d’Israel, pocs saben en aquestes dates què és el que significa. Avui dia cal distingir el nombre de seguidors del judaisme (uns 18 milions) dels molts oriünds escampats per tot el món

Des del captiveri egipci, Moisès va conduir el poble d’Israel a l’actual Terra Promesa. Jesús viu sota el domini de Roma, l’actual Terra Santa, però parlant en arameu no pas hebreu

La modernitat va veure la colonització lenta d’aquestes terres que al final s’elevaren a Estat (1948), com una compensació de la comunitat internacional per l’extermini més notable de persones amb la condició de jueus, l’Holocaust promogut pel règim nazi present a Europa

Aquesta declaració de l’estat d’Israel no significa per res el final d’un patiment secular sinó l’inici del conflicte amb els palestins. No pocs palestins són cristians. Pertanyen a les nombroses esglésies cristianes d’Orient, que s’avenen amb palestins musulmans

Tanmateix, la declaració de l’estat d’Israel va provocar un problema entre israelians i palestins. El primer problema que va haver d’afrontar fou la fugida en massa de 4 milions de persones cap a estats veïns on foren no gaire ben rebuts. Ara ja són 5 els milions els palestins vivint a l’exili (comptant naixements i descomptant defuncions)

Un bon nombre de palestins no es van moure d’Israel, estat que els dóna els mateixos deures i drets excepte poder fer el servei militar

Israel ha esdevingut el centre d’acollida de tots els hebreus dispersos per tot el món. El judaisme no sap de races perquè fins i tot va anar a buscar jueus negroafricans a la pròpia Àfrica tropical

Tot el que té a la mà Israel ho fa en benefici de la Terra Promesa. Tothom sap què els toca fer als eritreus, perseguits pel règim totalitari que regna a Eritrea, un dels països més foscos del món. Doncs trobar el camí que els dugui a Europa

En aquest camí han de travessar Israel per enfilar cap el nord, però la guerra de Síria els barra el pas. El govern d’Israel s’ha vist obligat a fer una crida perquè els els estrangers se’n vagin, però tothom sap que és molt difícil a no ser que s’embarquin

Els carrers d’Israel veuen circular negroafricans molt ben vestits, esperant el desenllaç de tot plegat. A mi em crida l’atenció veure negroafricans vestits a l’europea, la qual cosa indica que el món és molt petit