Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 23 de març de 2018

La premsa va informar el proppassat 3 de gener que el govern d’Israel havia donat un termini de tres mesos perquè els migrants africans abandonessin el país. No gaudeixo de més infomació, però durant el proper mes d’abril haurien d’haver marxat

Les raons d’Israel deuen seguir alguna jurisprudència que molt probablement no ha de ser com la nostra

Espanya està fent un esforç de contenció per reduir l’entrada d’immigrants. Fa anys els varen retallar certs drets com l’accés a la sanitat pública. Tampoc se sap exactament quina és la situació, però de tota manera s’ha intentat reduir l’efecte reclam que havia durat durant molt de temps

La situació dels migrants africans establerts a Israel ha de ser incòmoda per a tothom. Hi ha moltes vies per aquestes persones africanes entre les quals seria refugiar-se en països veïns, però la guerra de Síria impedeix una fugida cap el nord

Seguint aquesta lògica, una part d’aquestes persones podrien haver-se embarcat per endinsar-se al nord. Tampoc es pot excloure la marxa enrera, però qui domina de primera mà aquesta situació hauria de ser el govern d’Israel

Vista la petitesa tant territorial com de població d’Israel, les coses es poden veure de diferent manera segons quins siguin els diferents grups de pressió, una de les claus per entendre la dinàmica d’aquest Estat

Falten pocs dies per saber l’avaluació d’aquesta declaració d’expulsió de migrants africans. És qüestió d’esperar per veure com s’acaba tot plegat