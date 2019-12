Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 25 de desembre de 2019

He anat recollint informacions sobre l’islam per part de musulmans que viuen entre nosaltres

Una dada important és que els musulmans han de creure en Crist per ser musulmans. No bons musulmans sinó tots els musulmans.

La festa de Nadal se celebra el 31 de desembre, situada al bell mig de les festes cristianes. Els darrers profetes de l’islam són per tant sant Joan Baptista. Jesucrist, i Mahoma

El Ramadà podia considerar-se com un unes setmanes de molt dolor, però un senegalès em va manifestar que els infants proven de fer allò que fa la seva família de manera que quan arriben a la majoria d’edat ja hi estan fets

El Ramadà són festes d’alegria que com en Nadal s’intercanvien regals, diu un algerià

Un paquistanès em confirma el per què d’estar prohibit de menjar porc: “És dolent per la salut”

He recollit també una faula sobre el per què de no menjar poc. Abundaven en les terres de Mahoma moltes famílies nòmades que, quan s’acabaven les pastures, es desplaçaven tots els seus animals per anar a unes altres

Tots els animal menjaven per donar alguna cosa de si per menjar o vestir, coses útils a les persones durant el viatge, però el porc no donava res de si, n’era l’única criatura

Quan arribaven a destinació, feien una gran celebració matant porcs per celebrar-ho. Mahoma va posar ordre en tota aquesta disbauxa a les de Sodoma i Gomorra

Crec que és bo que cadascun de nosaltres anem aprenent lleis i costums de l’Islam