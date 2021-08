Irene Mas, soprano · Marc Serra, piano

AGENDA JM BANYOLES – AGOST – Recital de Lied – 11 d’agost de 2021

Joventuts Musicals de Banyoles – Joventuts Musicals de Catalunya – 14 d’agost de 2021

La soprano Irene Mas i el pianista banyolí Marc Serra presenten un repertori molt especial, pensat i treballat amb intensitat que neix de la proposta que va veure néixer aquest duet a nivell professional, primer a la Schubertíada de Vilabertran i uns mesos més tard al Palau de la Música Catalana. L’eix central és el cicle Fiançailles pour rire de Francis Poulenc, una obra exigent que destaca per la seva originalitat, riquesa tímbrica i sofisticació harmònica. El concert es completa amb un bloc dedicat a Franz Schubert, gran referència i essència del món del lied, Hugo Wolf i Claude Debussy per a finalitzar amb un últim bloc dedicat a Eduard Toldrà.

Irene Mas comença la seva formació musical i escènica al Teatre Principal de Palma i posteriorment obté el grau Superior de Violí (Conservatori Superior de les Illes Balears) amb els mestres Agustín León Ara i José M. Álvarez, així com també el grau superior de cant (Conservatori superior de Liceu) amb Dolors Aldea, Carmen Bustamante i Marta Pujol. Ha rebut el Primer Premi “Manuel Ausensi” al Concurs Internacional de Música de les Corts, el Tercer Premi al Concurs Josep Palet de Martorell, el Tercer Premi al concurs Germans Pla ciutat de Balaguer, el Premi Mirna Lacambra per interpretar Susanna de Le nozze di Figaro a l’Escola d’Òpera de Sabadell, el Segon Premi al XX Concurs d’Interpretació de l’Arjau així com la Beca Joves Promeses de la Fundació Ferrer-Salat, la Beca d’Alta Especialització de la Fundació AIE. A més, ha estat seleccionada per l’Acadèmia de Formació Professional de Jordi Savall. També ha interpretat el Somni d’una nit d’estiu (F .Mendelssohn) amb l’Orquestra de Cadaqués i ha debutat amb un recital en solitari a la Sala de Concerts de Palau de la Música Catalana dins el cicle “El Primer Palau”, on va rebre el Segon Premi ex-aequo i el Premi Joventuts Musicals d’Espanya.

Marc Serra s’inicia al piano a l’edat de cinc anys. Més tard cursa el Grau Professional al Conservatori Isaac Albéniz de Girona amb la professora Montse Cases, obtenint Matrícula d’Honor en piano. Posteriorment estudia piano a l’Escola Superior de Música de Catalunya amb Vladislav Bronevetzky i Maria Jesús Crespo i lied amb Francisco Poyato. A la Hochschule für Musik de Basilea cursa el Màster en interpretació de piano amb Claudio Martínez Mehner i amb Anton Kernjak els estudis de lied i música de cambra. Ha estat premiat en diversos concursos nacionals i internacionals de piano (Joves Intèrprets de Piano de Catalunya, Eivissa International Piano Competition, Concurs Intercentres de Joventuts Musicals de Catalunya, entre altres).