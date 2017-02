Iogurts contra l’espina bífida

27 feb 2017 per SDRCA

Efe – València – foto Efa | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 27.02.2017

Investigació: La clau és l’encapsulació de l’àcid fòlic en micropartícules per a alliberar-lo de forma controlada en l’intestí

Els investigadors María Ruiz-Rico i Edgar Pérez

Investigació. Un equip de la Universitat Politècnica de València desenvolupa aliments enriquits amb àcid fòlic estable i resistent que és clau en la dieta diària i també per a les dones embarassades.

La ciència té entre els seus grans objectius millorar la qualitat de vida de les persones i intentar avançar en un millor aprofitament dels recursos. En esta línia, investigadors de la Universitat Politècnica de València han obtingut nous sucs i iogurts enriquits amb àcid fòlic estable i resistent als canvis de temperatura, llum i pH, la qual cosa permetria millorar la bioaccesibilidad i eficàcia d’esta vitamina, clau en la dieta diària i especialment per a les dones durant en l’embaràs. La clau d’este treball, publicat en la revista, Food Chemistry, residix en l’encapsulació de l’àcid fòlic en micropartículas d’òxid de silici, la càrrega del qual s’allibera de forma controlada i sostinguda en arribar a l’intestí gràcies a l’acció de portes moleculars intel·ligents. De fet, amb ell s’aconseguiria evitar l’abús de suplements d’este producte que podrien ser un hándicap per a la salut.

Els membres del Departament de Tecnologia d’Aliments i a l’Institut de Reconocimiento Molecular i Desenvolupament Tecnológico de la UPV indiquen que esta vitamina és fonamental per a les dones durant l’embaràs i les partícules podrien servir per a evitar l’espina bífida en fetus en desenvolupament, «sense provocar els possibles efectes secundaris inherents a la suplementación excessiva amb àcid fòlic». Segons explica l’investigador de la UPV Edgar Pérez, l’àcid fòlic és una vitamina «deficient freqüentment en la nostra dieta per ser molt vulnerable a tractaments tèrmics i a l’emmagatzematge».