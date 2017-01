Investigadors valencians estudien com influïx la personalitat en les dolències

Efa / Ed – València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 25.01.2017

Salut: Especialistes de la Jaume I i el CEU analitzen l’impacte de la resiliència en pacients crònics

Investigadors de la Universitat Jaume I (UJI) i de la Cardenal Herrera CEU (CEU-UCH) treballen en la definició d’un model sobre com influïx la personalitat i la resiliència (o capacitat per a afrontar l’adversitat) dels pacients crònics a la seua malaltia.

Els resultats de la investigació formen part de la tesi doctoral de la professora de Psicología de la CEU-UCH de Castelló María Dolores Temprado, qui ha estudiat 125 pacients amb enterostomía, en col·laboració amb els professors de l’UJI Eladio Collado i Sonia Agut, segons fonts del CEU-UCH.

Segons han explicat, les malalties cròniques obliguen els pacients a aprendre a viure amb diferents limitacions i graus de dependència i introduir noves rutines d’autocuidado i higiene personal que provoquen fort estrés i alteren les relacions socials i familiars, entre altres aspectes quotidians.

Temprado ha assegurat que, en relació a este procés d’adaptació, “està constatat que existixen diferències individuals en la forma en què les persones s’adapten a canvis dràstics en la vida, com una malaltia crònica, que tenen a veure amb la personalitat i la resiliència”, ha apuntat l’especialista.

“Però són pocs els estudis que han indagat sobre la relació que existix entre estos dos aspectes i la seua influència en el procés d’adaptació a la nova situació”, ha agregat.

Temprado ha incidit que en investigacions precedents es relaciona, d’una banda, la personalitat amb l’adaptació a la malaltia crònica i, per un altre, el procés de resiliència amb eixa adaptació i existixen estudis científics sobre la relació entre la personalitat i la resiliència, al que suma el seu treball per a mesurar l’adaptació a la malaltia a través de la qualitat de vida i el nivell d’autocuidado”.

L’estudi s’ha realitzat en 125 pacients de la província de Castelló amb enterostomías d’eliminació de la femta -en 2014 hi havia 13.000 persones a Espanya amb dispositiu per a arreplegar femta-, tant colostomías com ileostomías, per haver patit càncer de còlon o patir alguna malaltia crònica, com la malaltia de Crohn.

Este increment “fa necessari conéixer millor els seus mecanismes d’adaptació a esta malaltia crònica en la seua vida quotidiana, no solament des del punt de vista físic, sinó també des de l’emocional i el social, per a ajudar-los a millorar la seua qualitat de vida”.

“Els resultats d’este estudi i de precedents coincidixen que la resiliència pot ser un factor clau en l’adaptació a situacions estresantes i per tant a les malalties cròniques”, ha assenyalat Temprado, qui ha destacat que “esta funció mediadora de la resiliència constituïx una nova evidència científica”.

Açò, ha agregat, “reforça la importància de realitzar intervencions i programes educacionals per a millorar la resiliència en els pacients que tenen implantat per a tota la vida un drenatge enterostómico”.

L’estudi de la CEU-UCH i l’UJI també revela que la percepció de la qualitat de vida en les persones que s’adapten a una malaltia crònica, com ser portador d’una enterostomía, està relacionada amb la seua capacitat per a l’autocuidado però, sorprenentment, en sentit negatiu.

“Tindre un major coneixement de la malaltia o ser excessivament meticulosos i responsables en l’autocuidado influïx de forma negativa en la percepció de la qualitat de vida d’estos pacients crònics”, ha assenyalat.

L’estudi ‘The mediating role of resilience in the relationship between personality and adjustment to disease in patients with a drainage enterostomy’ acaba de ser publicat en el nombre de gener de la revista mèdica ‘Journal of Health Psychology’.