Inversions

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 30 d’agost de 2017

La meva experiència diu que el progrés d’Àfrica està hipotecat pels mateixos africans

Fent un càlcul paral·lel entre el creixement de països africans i el nostre creixement aniríem a parar a una falsetat

Aquest càlcul diu que al voltant del 2050 ambdues societats estarien equiparades. Tanmateix, aquest càlcul no té en compte coses tan bàsiques com la natalitat ni l’esperança de vida al néixer

És per això que persones més preparades han arribat a fer un càlcul sencer on hi entren totes les variables. La data d’aquest equiparament socioeconòmic es fixa en l’any 2095

La gran majoria de nosaltres no podrà verificar a quin any l’Àfrica haurà sortit de les tenebres

Hi ha com a mínim dos factors essencials:

l’evolució sociocultural o el desenvolupament humà aconseguit

la inversió estrangera

Actualment el desenvolupament humà de la majoria és molt baix. Molts d’aquests països no tenen ni un ral per invertir en cap activitat econòmica per la qual cosa són rebutjats per la comunitat internacional

Fixar per als inversors estrangers un 49% màxim en el capital social d’una empresa, frena l’evolució econòmica. Aquí hi podrien entrar els governs donant garanties al foraster

Cal sumar-hi el desenvolupament humà dels africans que gaudeixen del 51% del capital social de l’empresa. Això pot esdevenir catastròfic. Els governs haurien de prendre posició cap a fómules plenament productives

Seguint les normes vigents, només s’aconsegueix escanyar qui més en pateix: el poble