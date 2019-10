Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 d’octubre de 2019

Alemanya va quedar colpida amb la invasió d’immigrants sobretot de la guerra de Síria. Àngela Merkel va sortir del pas per assegurar que mai més tornaria a passar

Angela Merkel va fer un gir amb la finalitat d’invertir a l’Àfrica per prevenir una segona invasió, però en sabeu res d’aquestes inversions ? La pregunta ve de quan Alemanya posaria diners en la indústria africana

Molt em temo que hi hagin hagut tals inversions de diners. La situació industrial a l’Àfrica deu ser com la que hi havia aquí fa més de cent anys

Vaig conèixer a una especial sierraleonesa que va fer un priple per Europa per dedicar-se a les ciències de la salut, però aquí va tenir espai per muntar una perruqueria que li anava molt bé

Aquesta noia va tornar a Sierra Leone després de la guerra civil, però no va aguantar les llàgrimes al veure que el seu entorn havia quedat molt destruït

Per què aguantar per partida doble la injustícia del seu país ? Qui li havia de treure les brases del foc. Va fer bé instal·lant-se a casa nostra per refer tota una vida

L’Àfrica és una olla a pressió, però pocs empresaris volen instal·lar-si com Gallina Blanca amb la marca Jumbo. Si no hi haguessin anat, les coses serien d’una altra manera (pitjor, oi ?)

Havent acabat de dinar vaig estar parlant amb un empresari d’aquestes coses. Jo li volia fer entendre que cal invertir l’Àfrica, instal·lant-hi empreses o indústries. Ell assentia, però assegurava que se n’hi havien d’instal·lar només unes quantes per allò de la “lliure competència”

No s’ha de tenir por de les empreses conjuntes perquè la història demostra que donen menjar a tothom…!